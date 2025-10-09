Alertă de dronă spion la baza NATO unde sunt avioanele care apără Flancul Estic

Întrucât există în prezent un „nivel crescut de sensibilitate”, fiecare indiciu este luat în serios. Foto: NATO Airborne Early Warning & Control Force

Un nou incident grav de securitate a avut loc, miercuri seara, la baza NATO din Geilenkirchen, Germania. O dronă neidentificată a intrat aparent în zona de interdicție aeriană de la baza aeriană. Conform publicației „Der Spiegel”, aeronava a fost detectată de senzori în jurul orei 19:00 și ar fi survolat pista la joasă altitudine timp de aproximativ un minut. La baza NATO au fost luate măsuri sporite de securitate.

După incident, s-a declanșat o alarmă. Poliția militară a raportat evenimentul Poliției federale. Poliția militară și civilă au căutat apoi în zona din jurul bazei, dar nu au găsit nicio dovadă a dronei sau a pilotului acesteia.

Un purtător de cuvânt al bazei a confirmat pentru „Der Spiegel” că sistemul de senzori a detectat o dronă. Zona a fost imediat căutată fără rezultat. Întrucât există în prezent un „nivel crescut de sensibilitate”, fiecare indiciu este luat în serios. Cu toate acestea, este posibil și să fi fost o alarmă falsă, au spus aceștia.

180 de incidente cu drone au avut loc anul acesta, până în luna septembrie inclusiv, în Germania, potrivit unui raport al autorității germane de trafic aerian. Armata face apel la toată lumea să nu subestimeze pericolul dronelor, care nu sunt folosite doar pentru spionaj, ele pot fi echipate și cu materiale explozive, de pildă.

Corespondentul Antena 3 CNN în Germania, Vlad Drăghicescu, a relatat că acolo armata face în mod regulat informări ale populației în care îi învață pe oameni cum să reacționeze în cazul unui incident major de securitate. Acesta a transmis că în momentul de față, în Germania, accentul se pune pe localizarea și detectarea rapidă a dronelor. Guvernul Germaniei a transmis că o protecție totală, garantată împotriva dronelor nu poate exista nicăieri în lume.

Incidentul de la baza NATO din Geilenkirchen vine după ce spațiul aerian al NATO a fost încălcat în repetate rânduri de drone rusești, iar cancelarul german a spus că suspectează că Moscova se află în spatele majorității dronelor observate în spațiul aerian german în ultimele zile, care au forțat închiderea temporară a aeroportului din München.