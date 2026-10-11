Avertisment fără precedent al serviciilor secrete: Rusia vrea să asasineze directori de companii din Europa. Cine sunt cei vizați

Serviciile de informații occidentale i-au avertizat pe directorii generali și pe alți angajați de rang înalt ai companiilor de apărare că sunt vizați de agenți ai Kremlinului. FOTO: Getty Images

Serviciile de informații occidentale i-au avertizat pe directorii generali și pe alți angajați de rang înalt ai companiilor de apărare că sunt vizați de agenți ai Kremlinului, scrie duminică Financial Times. Potrivit unor oficiali din cinci servicii europene de informații, care au vorbit cu Financial Times, șefii companiilor europene de apărare au fost avertizați că Rusia își intensifică eforturile de a-i asasina, ceea ce a determinat firmele să sporească măsurile de securitate personală pentru directorii de top.

În condițiile în care progresele de pe câmpul de luptă din Ucraina sunt blocate, iar economia Rusiei se confruntă cu dificultăți, Kremlinul a ordonat extinderea operațiunilor de sabotaj și a celor de tip "hibrid" în Europa, urmărind să slăbească sprijinul pentru Kiev.

Potrivit serviciilor de informații, asasinatele îndreptate împotriva unor ținte civile europene, considerate cândva tabu chiar și de serviciile secrete ruse, devin o componentă importantă a acestor planuri.

Sunt vizați și directorii unor companii mai mici, în special ai celor care produc drone sau componente.

"Nivelul amenințării a crescut în Europa. Atât pentru bunuri, cât și pentru oameni", a declarat un oficial european de rang înalt din domeniul informațiilor.

Sinan Selen, șeful serviciului german de informații interne BfV, le-a spus luni parlamentarilor germani că "Rusia este angajată în planificarea deliberată a unor acte de violență împotriva unor persoane, prin actori statali sau controlați de stat". Selen a mai precizat: "Observăm o evoluție a acestor acțiuni în ceea ce privește țintele, metodele și actorii implicați, inclusiv folosirea unor structuri ale crimei organizate."

Mai mulți directori din industria de apărare au declarat pentru FT că și-au consolidat măsurile de protecție în ultimele șase luni, la recomandarea serviciilor guvernamentale de securitate.

"Principalul obiectiv, din perspectiva Rusiei, rămâne unul psihologic", a afirmat un oficial din domeniul informațiilor. "Doar făcându-i pe oameni să simtă că ar putea fi o țintă, își ating deja scopul. Vor ca aceștia să se gândească de două ori înainte de a face afaceri cu Ucraina.

Un alt oficial a subliniat că multe dintre încercările Rusiei rămân la nivel de amatoristism și pot fi contracarate cu ușurință. În august, cei doi turiști arestați în Suedia în apropierea proprietății directorului general al Saab, Micael Johansson, au fost eliberați la scurt timp după aceea.