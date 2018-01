Avertisment șocant făcut de Papa Francisc: „Omenirea este la un pas de...”

Foto: Pixabay.com

Papa Francisc a declarat luni că omenirea se află "la limită" în faţa riscului de izbucnire a unui război nuclear şi că această situaţie îl îngrozeşte, informează AFP şi Reuters.



Suveranul pontif a făcut această declaraţie la bordul avionului cu care călătoreşte spre Chile şi Peru, la două zile după ce Hawaii a emis o alertă falsă privind un atac iminent cu rachete balistice, care a provocat panică în acest stat american şi a evidenţiat riscurile unui posibil război nuclear, declanşat accidental, cu Coreea de Nord.



Întrebat de jurnaliştii care îl însoţeau în avion despre posibilitatea unui război nuclear, papa Francisc a răspuns astfel: "Cred că suntem la limită. Îmi este cu adevărat frică de acest lucru. Este suficient un simplu accident pentru a precipita lucrurile".



Liderul de la Vatican nu a menţionat însă în răspunsul lui statul american Hawaii şi Coreea de Nord.



Papa Francisc, care a evocat adeseori pericolul izbucnirii unui război nuclear, iar în luna noiembrie a lăsat impresia că Biserica Catolică îşi înăspreşte poziţia oficială faţă de armele nucleare, a spus că ţările lumii nu ar trebui să stocheze acest tip de arme, nici măcar atunci când ele sunt folosite doar în scopul descurajării adversarilor.



Suveranul pontif a distribuit jurnaliştilor prezenţi la bordul avionului său mai multe copii ale unei fotografii realizate în 1945 după explozia bombei nucleare de la Nagasaki, care prezintă un băiat japonez ducând în spate trupul neînsufleţit al fratelui său mai mic.



"Am fost emoţionat când am văzut asta. Singurul lucru la care am putut să mă gândesc a fost acela de a adăuga cuvintele 'fructul războiului'", a declarat papa Francisc, referindu-se la un mesaj pe care l-a scris pe spatele acelor fotografii.



"Vreau să reprintez fotografia şi să o distribui, pentru că o imagine ca aceasta poate să fie mai emoţionantă decât o mie de cuvinte. De aceea am vrut să o împărtăşesc cu voi", a adăugat papa Francisc.