Avertizare meteo, în Marea Britanie: În 24 de ore va ploua cât într-o lună. Localnicii sunt sfătuiţi să rămână în case

Britanicii sunt sfătuiţi să verifice prognoza meteo înainte să plece de acasă. *Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa colaj foto: Getty Images

În Marea Britanie a fost emisă o avertizare meteo din cauza furtunilor puternice, iar localniciidin zonele afectate au fost sfătuiţi să nu iasă din case, întrucât vieţile le pot fi puse în pericol, a relatat Sky News. Potrivit meteorologilor, în 24 de ore va cădea o cantitate de precipitații cât pentru o lună.

Conform sursei citate, specialiştii britanici au avertizat că ar putea exista un "pericol pentru viață" din cauza ploilor abundente și a inundațiilor în mare parte din Țara Galilor până marți, cu până la o cantitate de precipitații cât pentru o lună, căzută în 24 de ore.

Emisă de oficialii de la Met Office, o avertizare de cod portocaliu, potrivit căreia "ploile abundente vor provoca perturbări și probabil inundații", a fost extinsă în cea mai mare parte a sudului Țării Galilor până luni, la ora locală 23:59.

⚠️⚠️ Amber weather warning UPDATED ⚠️⚠️



Heavy rain across Wales ?️



Monday 0000 – 2359

Warning extended north into Ceredigion with some southern coastal regions removed. Impact level increased to high.



Latest info ? https://t.co/QwDLMfRBfs



Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/Nv4zRMlNLO — Met Office (@metoffice) November 30, 2025

Jurnaliştii de la Sky News au mai transmis că s-a precizat în avertisment că sunt "posibile inundații rapide sau adânci, ceea ce ar putea pune în pericol viața" oamenilor aflaţi în majoritatea regiunilor din sudul Țării Galilor.

De asemenea, au fost emise coduri galbene de ploi pentru zone din Anglia și Țara Galilor din primele ore ale zilei de luni până marți, la ora locală 03:00, precum și pentru cea mai mare parte a zilei de luni în sud-vestul Scoției.

Meteorologii britanici îi sfătuiesc pe oameni să verifice prognoză meteo pentru zona în care se află dacă trebuie să plece de acasă.

Over 100 mm of rain could fall across exposed hills in Wales and western England by the end of Monday - around half of what would typically be expected to fall throughout the whole of December ?️



Flooding and disruption is expected so take care if travelling ⚠️ pic.twitter.com/MOQs3tRe19 — Met Office (@metoffice) November 30, 2025

Cantitatea de precipitații prognozată pentru astăzi, 1 decembrie, a provocat în trecut alunecări de teren în Țara Galilor, potrivit British Geological Survey, au mai scris cei de la Sky News.

Luni ar putea fi "un eveniment semnificativ pentru mulți", iar impactul său va fi probabil mai mare, deoarece solul este deja saturat, a declarat un reprezentant Met Office.

Marco Petagna, meteorolog de la Met Office, a declarat: "Toate zonele au înregistrat precipitații peste normal, Scoția și Irlanda de Nord, fiind o problemă mai mică pentru mâine (n.r.: azi), cu excepția sud-vestului Scoției".

Ulterior, specialistul a mai adăugat că unele părți din Anglia și Țara Galilor au înregistrat deja ploi mult peste valorile normale.