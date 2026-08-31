Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un avion rusesc de spionaj, la doar 30 km de coastă

1 minut de citit Publicat la 21:49 31 Aug 2026 Modificat la 21:49 31 Aug 2026

Avionul rusesc Il-20. Foto: Getty Images

Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat, luni, un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice, la aproximativ 30 de kilometri de coasta Poloniei. „Avionul Il-20 a fost interceptat la nord de Łeba, un oraș de coastă din nordul Poloniei, și nu a încălcat spațiul aerian polonez”, a declarat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, scrie TVP World.

„Rusia a testat încă o dată sistemele noastre de descurajare și apărare aeriană”, a scris Kosiniak-Kamysz pe X.

Interceptarea a avut loc înainte de prânz deasupra apelor internaționale din Marea Baltică. Il-20 este un avion de recunoaștere militară folosit pentru a aduna informații despre radar, comunicații și sisteme de apărare aeriană.

Avioanele militare rusești s-au apropiat în mod repetat de coasta baltică a Poloniei în ultimele luni. La mijlocul lunii iulie, avioanele poloneze au interceptat aeronave rusești timp de trei zile consecutive , inclusiv avioane de recunoaștere Il-20 și avioane de vânătoare Su-30.

Alte interceptări de avioane Il-20 au urmat la sfârșitul lunii iulie și în zile consecutive la începutul lunii august. Niciuna dintre aeronave nu a intrat în spațiul aerian polonez.

Astfel de confruntări au devenit din ce în ce mai frecvente de când Moscova a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în 2022, aeronavele militare rusești zburând frecvent în apropierea spațiului aerian NATO fără a depune planuri de zbor sau a activa transponderele.

Zborurile determină în mod regulat avioanele de vânătoare poloneze și aliate să se grăbească să identifice și să monitorizeze aeronavele rusești. Activitatea aviației militare rusești în regiune este monitorizată și prin misiunea NATO de poliție aeriană baltică, în cadrul căreia aeronave aliate patrulează spațiul aerian de deasupra statelor baltice.

Polonia se află în alertă sporită pentru potențiale încălcări ale spațiului aerian după ce o rachetă de croazieră rusească Kh-101 s-a prăbușit în estul Poloniei în timpul unui atac la scară largă asupra Ucrainei la sfârșitul lunii iulie.

Racheta, despre care oficialii polonezi au declarat că transporta o „cantitate semnificativă” de material exploziv, a explodat pe un câmp din apropierea orașului Tarnawa-Kolonia, în estul Poloniei, la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina, lăsând în urmă un crater cu lățimea de câțiva metri.