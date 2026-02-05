Axios: SUA și Rusia s-au pus de acord să respecte în continuare acordul New START și după expirarea lui

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Statele Unite și Rusia sunt aproape de un acord pentru continuarea respectării tratatului New START și după expirarea acestuia, au declarat trei surse anonime familiarizate cu discuțiile pentru Axios.

Două dintre sursele citate au spus că schița de acord trebuie să fie aprobată de liderii americani și rus, iar o altă sursă a confirmat că au avut loc negocieri în ultimele 24 de ore, la Abu Dhabi, pe această temă. Un acord nu a fost agreat pentru moment.

Tratatul New START era ultimul obstacol în calea acumulării de armament nuclear în SUA și Rusia. Cele două țări dețin 85% din totalul armelor nucleare de pe planetă.

Emisarii lui Trump, Witkoff și Kushner, au început negocierile cu rușii la Abu Dhabi, în paralel cu discuțiile de pace pentru Ucraina.

Totuși, tratatul care a expirat joi nu va fi prelungit formal, a spus un oficial american. O altă sursă a declarat că cele două părți ar urma să respecte termenii acordului tacit vreme de șase luni, timp în care ar urma să se negocieze un nou acord.

Comandamentul european al NATo a anunțat reluarea dialogului între armate cu Rusia, joi. Fusese suspendat din 2021, cu puțin timp înainte ca Rusia să invadeze Ucraina.

Această decizie a fost tot un rezultat al negocierilor conduse de Kushner și Witkoff cu rușii.

Motivul principal pentru care Casa Albă a lui Trump a refuzat să prelungească acordul este că el nu include și China, iar SUA ar vrea ca ea să fie parte a discuțiilor. Regimul de la Beijing ar puține motive să se alăture unui astfel de proces, însă, având în vedere că are un arsenal mult mai mic decât Rusia și SUA și nu ar vrea să-și limiteze propria capacitate înainte de a prinde din urmă vechile puteri nucleare.