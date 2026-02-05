Ce urmează după ce a expirat New START: „Desfășurarea focoaselor nucleare ruse și americane se va dubla”

Publicat la 10:26 05 Feb 2026

Experții anticipează o dublare a desfășurării de focoase nucleare ruse și americane după expirarea tratatului New START. Foto: Getty Images

New START, ultimul tratat de limitare a armelor nucleare între SUA și Rusia a expirat joi, iar lumea rămâne, pentru prima dată din 1972, fără un sistem de control asupra arsenalelor atomice, notează EFE, citată de Agerpres.

1972 este anul când Uniunea Sovietică şi SUA au semnat SALT (Tratatul de limitare a armelor strategice)

Având în vedere escaladarea tensiunilor dintre Rusia şi Occident pe fondul războiului din Ucraina, experții din ambele tabere se tem că planeta va reveni la instabilitatea din timpul "crizei rachetelor cubaneze (1961)", care a dus civilizația "la un minut distanță" de al Treilea Război Mondial nuclear

Tratatul START III sau New START a fost semnat pe 8 aprilie 2010 la Praga de preşedintele rus Dmitri Medvedev şi de preşedintele american Barack Obama. A fost reînnoit în februarie 2021 pentru încă cinci ani.

Trump: Tratatul expiră? Foarte bine

În septembrie 2025, președintele rus Vladimir Putin a propus extinderea, pentru încă un an, a prevederilor din tratat, care limitează capacitățile militare la maximum 1.550 de focoase nucleare, 700 de rachete balistice şi 800 de sisteme de lansare pentru fiecare dintre cele două super-puteri atomice.

"Răspunsul oficial al americanilor nu a venit niciodată", a acuzat miercuri Iuri Uşakov, consilier pe probleme externe al Kremlinului.

De la revenirea la Casa Albă pentru al doilea mandat, Donald Trump s-a arătat reticent să semneze un nou START fără participarea Chinei.

În ultima sa declaraţie pe această temă, făcută pentru New York Times în 8 ianuarie, preşedintele american a fost cât se poate de clar.

"Dacă expiră, atunci să expire. Pur şi simplu, vom face o înţelegere mai bună", a spus el.

Experții se tem că SUA și Rusia își vor dubla desfășurarea de focoase nucleare în lunile următoare

China, Franţa şi Regatul Unit al Marii Britanii se opun semnării unui viitor tratat de reducere a armelor strategice.

Statul comunist deţine aproximativ 10% din potenţialul combinat de descurajare nucleară al Rusiei şi Statelor Unite, amintește EFE.

Miercuri, Vladimir Putin a vorbit prin videoconferinţă cu liderul chinez Xi Jinping și a afirmat că, "pe fondul turbulenţelor globale în creştere, cooperarea în politică externă dintre Moscova şi Beijing rămâne un factor important de stabilizare".

Experţii se tem că Rusia şi Statele Unite îşi vor dubla desfăşurarea de focoase nucleare în lunile următoare.

"Dacă ambele ţări nu cad de acord să îşi menţină limitele forţelor de descurajare, lumea va intra într-o fază de escaladare nucleară potenţial incontrolabilă, care va fi mai complexă decât cursa înarmărilor din timpul Războiului Rece, având în vedere dinamica expansiunii nucleare a Chinei şi a tehnologiilor emergente destabilizatoare", avertizează Iniţiativa privind Ameninţarea Nucleară, cu sediul în SUA.

Potrivit unor surse americane, Rusia are 5.459 de focoase, în timp de SUA dețin 5.177, ceea ce, împreună, reprezintă aproximativ 87% din totalul mondial.

Totuși, această capacitate de distrugere este de șase ori mai mică decât înainte de semnarea primului tratat START în iulie 1991, la sfârşitul Războiului Rece.

"Nu vreau să spun că asta înseamnă că va începe un război nuclear. Dar, în orice caz, acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze (...) Când există un acord ca acesta, există încredere. Şi când nu există unul, înseamnă că încrederea a dispărut. Este mai bine să nu existe un START IV, decât un acord care să mascheze neîncrederea reciprocă şi să declanşeze o cursă a înarmărilor în alte ţări", a estimat Dmitri Medvedev.

Rușii au suspendat în 2023 implementarea tratatului

Criticii New START arată că, pe 21 februarie 2023, Vladmir Putin a suspendat deja implementarea acordului nuclear, fără a-l fi denunțat, în contextul sprijinului militar acordat Ucrainei de administrația Biden.

Astfel, specialiştii occidentali nu au mai putut inspecta instalaţiile ruseşti timp de aproape doi ani, tocmai când Moscova a desfăşurat arme nucleare tactice în Belarus, prin reactivarea vechilor silozuri din epoca sovietică.

În plus, Rusia a efectuat recent teste cu armament de nouă generaţie care nu este limitat de New START.

Este vorba de drona submarină cu propulsie nucleară Poseidon, de racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, numită și "Cernob]lul zburător", și de racheta hipersonică Oreşnik, cu capacitate nucleară, care a fost deja folosită în Ucraina cu focoase convenționale.