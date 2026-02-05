CNN: Ultima lovitură dată mitului că Rusia este o „superputere”

Rachetă intercontinentală nucleară de tip Topol-M, plimbată de ruși pe străzile Moscovei cu un lansator mobil, într-o încercare de a-și demonstra forța nucleară. Foto: Getty Images

De la prăbușirea Uniunii Sovietice la începutul anilor ’90, statutul Rusiei pe scena internațională a suferit constant – căderea colosului sovietic, ceea ce Ronald Reagan numea odinioară „imperiul răului”, a lăsat Kremlinul cu mult mai puțin teritoriu, fără capacitatea financiară pe care o avea și l-a văduvit și de o mare parte din influența pe care o avea în jurul globului.

Rusia și-a păstrat, însă, „influența” într-un domeniu crucial – statutul ei de superputere nucleară, aproape la același nivel cu Statele Unite, a garantat că până și în cea mai slăbită formă a ei, Rusia avea rezervat un loc la masa diplomației internaționale, scrie CNN.

La summiturile nucleare, șeful de la Kremlin se putea așeza la masă de partea cealaltă a președintelui american în exercițiu, la fel ca în zilele „de glorie” ale Răboiului Rece, și să influențeze decizii pe tema securității internaționale.

Ultimele clipe ale New START

În 2010, președintele SUA de atunci, Barack Obama, a agreat cu locțiitorul lui Putin, Dmitri Medvedev, tratatul New START (Strategic Arms Reduction Treaty). La acea vreme, tratatul era văzut de Casa Albă ca „istoric”.

Tratatul limitează arsenalul nuclear al ambelor țări la un maximum de 1.550 de rachete nucleare cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachete balistice intercontinentale, rachete balistice lansate din submarine sau bombardiere.

Tratatul urmează să expire joi. Dispariția lui, ultimul acord de control al armamentului nuclear între Rusia și SUA, a fost minimalizată în mare parte de administrația Trump.

Trump însuși nu pare că e câtuși de puțin interesat de posibilitatea îngrozitoare că lumea va ajunge în situația de a nu mai avea nicio limită nucleară.

„Dacă expiră, expiră”, a spus președintele SUA recent, sugerând că va produce el un „tratat mai bun”, eventual.

Lipsa de interes de la Washington e într-un contrast evident cu anxietățile profunde de la Moscova, unde au existat numeroase văicăreli și scrâșnit din dinți pe tema limitării arsenalelor nucleare.

Vorbind în fața jurnaliștilor, la Moscova, pe tema expirării New START, Medvedev a „avertizat” că acordul nu ar trebuit lăsat să expire. El a sugerat că dispariția lui va grăbi „Ceasul Apocalipsei”, reprezentația simbolică a timpului pe care omenirea îl mai are până la momentul în care se va distruge singură prin foc nuclear.

„Nu vreau să spun că asta înseamnă imediat o catastrofă și că un război nuclear va începe, dar tot ar trebui să ne alarmeze pe toți”, a adăugat fostul locțiitor de la Moscova.

Alarmă la Kremlin

Kremlinul chiar pare alarmat. Propunerea sa de a prelungi termenii din New START a fost ignorată de guvernul american, a declarat Dmitri Peskov.

„Pentru prima dată, SUA și Rusia, două țări care au cele mai mari arsenale nucleare, nu vor mai avea un document fundamental care să limiteze și stabilească un control clar asupra acestor arsenale”, le-a spus Peskov jurnaliștilor într-o recentă conferință telefonică.

„Credem că asta este foarte rău pentru securitatea strategică și globală”, a adăugat el.

Dar declarațiile și susținerile acoliților lui Putin par să fie făcute mai degrabă din interesul propriu al Kremlinului și mai strategice decât ar putea rușii să recunoască vreodată.

Pe lângă faptul că le-a fost refuzată o platformă care le garanta cumva statutul de superputere nucleară, un ultim vestigiu al erei sovietice, rușii sunt acum în fața unei ere de expansiune nelimitată a puterii nucleare americane.

Administrația Trump deja a pus pe tapet ideea producerii unor nave de luptă „Trump-class”, înarmate cu bombe nucleare. Asta ar însemna o revenire a unei politici din perioada Războiului Rece, abandonată în urmă cu mai multe decenii.

Fosta Uniune Sovietică ar fi putut răspunde proporțional. Dar cu o economie și un buget al apărării care reprezintă doar o mică fracțiune al celor americane, Rusia nu are nicio șansă să mai țină pasul.

Desigur, SUA au propriile motive pentru care nu mai vor să discute cu Rusia pe această temă, printre ele și dorința de a include China într-un viitor acord. China are un număr mic de focoase și a refuzat până acum discuții legate de controlul lor, temându-se că va fi obligată să rămână perpetuu doar o „mică” putere nucleară.

Expirarea New START marchează, însă, sfârșitul unei ere, nu doar a celei în care tratatele nucleare între „superputeri” includeau doar SUA și Rusia, ci și a celei în care SUA mai sunt dispuse să accepte limite pe puterea sa nucleară.