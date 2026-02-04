Marco Rubio susține că orice acord nuclear cu Rusia trebuie să includă și China: "Are un arsenal considerabil și în plină expansiune"

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA. Foto: Getty Images

Șeful diplomației americane Marco Rubio a declarat miercuri că orice acord în domeniul nuclear cu Rusia ar trebui să includă China, cu o zi înainte de expirarea tratatului New START între Moscova și Washington, notează Agerpres.

"Președintele a declarat clar în trecut că pentru a ajunge la un control real al armamentelor în secolul al XXI-lea, este imposibil să acționăm fără a include China, din cauza arsenalului său considerabil și în plină expansiune", le-a spus Rubio jurnaliștilor.

Rusia a dat asigurări miercuri că va acționa 'responsabil', în ajunul expirării tratatului de dezarmare nucleară New START între Rusia și SUA.

În cadrul unei conversații cu omologul său chinez Xi Jinping, Vladimir Putin 'a subliniat că în această situație vom acționa în mod responsabil și cumpănit', a declarat consilierul diplomatic al președintelui rus Iuri Ușakov, cu prilejul unui briefing pentru jurnaliști, între care și AFP.

'Rămânem deschiși la căutarea de căi pentru a negocia și a asigura stabilitatea strategică', a subliniat totuși miercuri Iuri Ușakov.

Coaliția de ONG-uri ICAN (Campania internațională pentru abolirea armelor nucleare) a făcut apel miercuri la cele două țări să se angajeze public să respecte limitele prevăzute în tratatul New START 'în timpul negocierii unui nou cadru'.

'Fără tratatul New START, riscul este real ca noua cursă a înarmărilor între SUA și Rusia să se accelereze - mai multe focoase, vectori de lansare și exerciții nucleare - și ca celelalte puteri nucleare să se simtă constrânse să urmeze ritmul', a avertizat într-un comunicat Melissa Parke, directoare executivă a ICAN.