Bătrână cu ochii în lacrimi în mijlocul incendiilor din Grecia, fotografie virală pe reţelele sociale

Fotografia realizată de Konstantinos Tsakalidis imortalizează un moment sfâșietor, în cadrul căruia Yiayia Panagiota Ritsopi, în vârstă de 81 de ani, reacționează la focurile devastatoare din satul Gouves de pe insula Evia.

În postare există și un apel la donații care pot fi realizate în link-ul din descriere.

Alte sute de oameni au fost forțați să-și părăsească casele în Grecia, în timp ce pompierii se luptă să stingă incendii imense, vechi de câteva zile, conform BBC.

Turiștii și localnicii au fost evacuați cu barca din Evia, a doua cea mai mare insulă a țării, duminică.

Peste 2.000 de persoane au fost acum evacuate în total. Casele și liniile electrice au fost, de asemenea, distruse.

În timp ce focul de pe Evia este cel mai sever, zeci de flăcări mai mici ard în toată țara.

Incendiile au izbucnit după cea mai severă caniculă din ultimii 30 de ani, în care temperaturile au crescut la 45C.

Valurile de căldură de acest gen devin din ce în ce mai probabile și mai extreme din cauza schimbărilor climatice provocate de om.

Μέχρι και οι βάρκες κάηκαν.

This is one of the fires in Greece, on the island of Evia. It’s not a disaster movie, it’s the very real climate disaster.#antireport #Greece #φωτια_ευβοια #φωτια #φωτιες #Μητσοτακη_καθαρμα #Μητσοτάκη_γαμιέσαι

#ΛιμνηΕυβοιας #SOS pic.twitter.com/JofFYxcQMu