"Baie de sânge" pe bursele asiatice. Acțiunile companiilor de tehnologie s-au prăbușit: "S-a produs mai devreme decât se aștepta piața"

Unii analiști și investitori se tem că va urma o corecție severă pe piețele financiare după estimările entuziaste în legătură cu profiturile tehnologiilor AI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Bursele asiatice au scăzut puternic vineri, iar indicii principali din Japonia și Taiwan au pierdut până la 6%, din cauza accelerării valului global de vânzări de acțiuni din sectorul tehnologic, scrie Reuters.

Indicele japonez Nikkei 225 a intrat oficial în zona de corecție, după ce a pierdut peste 10% față de maximul istoric atins la închiderea ședinței din 25 iunie. În limbajul piețelor financiare, o scădere de cel puțin 10% față de un maxim recent este considerată o corecție.

Corecția a venit mai devreme decât se aștepta piața

Takamasa Ikeda, administrator principal de portofoliu la GCI Asset Management din Tokyo, a explicat că Nikkei este strâns legat de evoluția indicelui SOX, care urmărește marile companii producătoare de semiconductori din Statele Unite.

"Ritmul de creștere al indicelui SOX nu putea fi menținut și a urmat o corecție. O astfel de ajustare era anticipată, dar s-a produs mai devreme decât se aștepta piața", a declarat Ikeda.

Investitorii au început să se întrebe dacă marile companii care construiesc centre de date și infrastructură pentru inteligența artificială vor putea obține profituri suficient de mari pentru a justifica investițiile uriașe. O altă sursă de îngrijorare este faptul că o parte dintre aceste investiții sunt finanțate prin împrumuturi mari acordate de bănci și creditori privați.

Christopher Forbes, director pentru Asia și Orientul Mijlociu la CMC Markets, a declarat că rezultatele companiilor de tehnologie au fost bune, dar prețurile acțiunilor includeau deja așteptări extrem de optimiste. El a arătat că evoluția SpaceX este un indicator relevant al sentimentului de pe piață, iar acțiunile companiei au coborât sub prețul ofertei publice inițiale.

Forbes consideră că pe piețe nu există încă panică. Investitorii cumpără aur și argint, deși aceste plasamente le-au adus recent pierderi. În același timp, randamentele obligațiunilor sunt în creștere, ceea ce reduce atractivitatea acțiunilor și îi determină pe investitori să vândă.

Johan Javeus, economist principal la SEB, consideră că declinul are mai multe cauze. Investitorii își marchează profiturile după creșterile puternice ale acțiunilor legate de inteligența artificială, în timp ce îndoielile privind formarea unei bule speculative au revenit.

Evoluția slabă a SpaceX după listarea la bursă a amplificat nervozitatea investitorilor, a adăugat economistul.

Rezerva Federală ar fi declanșat valul de vânzări

Kei Okamura, administrator de portofoliu la Neuberger Berman din Tokyo, consideră că Rezerva Federală a Statelor Unite a fost, probabil, factorul care a declanșat scăderile.

Declarațiile lui Kevin Warsh și schimbarea poziției sale către o politică monetară aparent mai dură ar fi produs un efect în cascadă, determinând investitorii să își reducă expunerea pe acțiuni.

Presiunea la vânzare s-a concentrat inițial asupra unor companii importante, precum SK Hynix și Samsung, după care s-a extins și la alte acțiuni.

"Nikkei evoluează la fel de prost, dacă nu chiar puțin mai rău. Termenul «baie de sânge» este potrivit, deoarece scăderile afectează întreaga piață", a afirmat Okamura.

Investitorii se întreabă dacă ritmul de creștere poate fi susținut

Fabien Yip, analist de piață la IG în Sydney, a declarat că investitorii nu mai urmăresc doar dacă veniturile companiilor vor continua să crească. Aceștia vor să știe dacă obiectivele pot fi atinse fără ca situația financiară a companiilor să se deterioreze.

Numeroși investitori individuali s-au împrumutat pentru a profita de creșterea spectaculoasă a acțiunilor legate de inteligența artificială. Închiderea acestor poziții finanțate prin împrumuturi ar putea amplifica declinul.

Dacă valul de vânzări va continua și în ședința bursieră din Statele Unite, piața din Coreea de Sud s-ar putea confrunta cu scăderi extrem de puternice atunci când se va redeschide, a avertizat analistul.

Perspectivele industriei semiconductorilor nu s-au schimbat

Shoichi Arisawa, specialist în cadrul departamentului de cercetare al Iwai Cosmo Securities din Tokyo, consideră că actuala corecție este o reacție la creșterile puternice înregistrate anterior.

El a precizat însă că mediul de afaceri al companiilor de inteligență artificială și semiconductori nu s-a schimbat, iar perspectivele privind cererea de cipuri au rămas favorabile.

Piața așteaptă rezultatele Alphabet

Naoki Fujiwara, administrator principal de fonduri la Shinkin Asset Management din Tokyo, a declarat că investitorii nu au încredere deplină în estimările producătorilor de cipuri de memorie. Cererea ar putea părea ridicată deoarece unii clienți comandă anticipat, înaintea unor posibile scumpiri, și nu neapărat pentru că nevoia reală de cipuri a crescut atât de mult.

Săptămâna viitoare sunt așteptate rezultatele Alphabet și ale altor companii care folosesc cipuri de memorie. Dacă acestea vor prezenta perspective bune, piața bursieră și-ar putea reveni.

Fujiwara a apreciat că, dacă Nikkei va coborî la 63.000 de puncte, acțiunile vor fi tranzacționate la un raport preț-profit de aproximativ 17, un nivel considerat redus în actualul context.

"Bula globală a inteligenței artificiale se sparge"

Wen Xunneng, directorul Zhu Liu Asset Management din Shanghai, consideră că bula globală formată în jurul inteligenței artificiale începe să se spargă. Corecția acțiunilor chinezești a urmat scăderilor înregistrate în Coreea de Sud și în Statele Unite.

Industria inteligenței artificiale continuă să se dezvolte, dar acest lucru nu înseamnă că prețurile acțiunilor vor crește fără întrerupere, a explicat el.

Numărul mare de fonduri care folosesc tranzacționarea automată în China amplifică, de asemenea, fluctuațiile. Potrivit acestuia, acțiunile tehnologice chinezești vor avea nevoie de o perioadă îndelungată pentru a se stabiliza.

Shrikant Kale, strateg cantitativ principal la Jefferies în Hong Kong, a declarat că piața începe să ia în calcul o normalizare a ritmului de creștere a profiturilor companiilor care au beneficiat cel mai mult de dezvoltarea inteligenței artificiale. Investitorii nu mai presupun că aceste companii vor avea rezultate aproape perfecte și își vor îmbunătăți permanent estimările. În schimb, încep să ia în calcul o evoluție mai realistă și mai ușor de susținut pe termen lung.

Zhiwei Zhang, economist-șef la Pinpoint Asset Management din Hong Kong, consideră că actuala corecție este determinată în principal de factori tehnici, nu de o schimbare fundamentală a pieței. Așteptările privind investițiile companiilor tehnologice nu s-au modificat semnificativ. Scăderile ar fi fost provocate mai degrabă de faptul că prea mulți investitori aveau aceleași poziții, iar ieșirea simultană din acestea a produs un efect asemănător unei busculade.

Gary Tan, administrator de portofoliu la Allspring Global Investments din Singapore, a declarat că fluxurile de capital indică eliminarea exceselor acumulate în urma pariului masiv pe inteligența artificială, mai degrabă decât o reacție bruscă la creșterea randamentelor obligațiunilor.