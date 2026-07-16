Acțiunile SpaceX au coborât sub prețul de listare pentru prima dată. Entuziasmul de pe bursă se răcește

Acțiunile SpaceX au coborât sub prețul de listare pentru prima dată. Foto: Getty Images

Acțiunile SpaceX au scăzut miercuri pentru a patra ședință consecutivă, coborând pentru scurt timp sub prețul de 135 de dolari stabilit la oferta publică inițială, pentru prima dată de la listare. Entuziasmul din jurul producătorului de rachete reutilizabile pare să se fi temperat, scrie CNBC News.

Titlurile companiei au avut evoluții puternic fluctuante după listarea istorică de luna trecută, prin care SpaceX a atras o sumă record de 86 de miliarde de dolari și l-a consolidat pe fondatorul Elon Musk drept primul trilionar.

Acțiunile au scăzut miercuri cu aproximativ 1% și au închis la 135,27 dolari pe acțiune.

Declinul SpaceX vine înaintea celui de-al 13-lea test de zbor al Starship, programat pentru joi, și sugerează că entuziasmul pentru compania aerospațială se răcește deja, la aproximativ o lună după debutul său spectaculos pe bursă.

Oferta de luna trecută a deschis și perspectiva unei perioade intense pentru listări, în condițiile în care IPO-urile Anthropic și OpenAI ar putea urma. Ambele companii au depus confidențial documente pentru listarea la bursă la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite, însă nu au anunțat încă planuri oficiale.

În prima lună de tranzacționare, acțiunile SpaceX au urcat la peste 225 de dolari pe acțiune și au crescut cu aproximativ 20% în prima zi completă de tranzacționare.

Intrarea companiei în indicele Nasdaq-100, săptămâna trecută, a adus investitori pasivi în acțiune, prin fonduri care urmăresc indicele. SpaceX a putut intra în indice datorită unei modificări recente a regulilor, care a redus perioada de eligibilitate pentru companiile nou-listate la 15 zile de tranzacționare.

Acțiunile au coborât sub prețul primei tranzacții, de 150 de dolari, la o zi după includerea în indice.