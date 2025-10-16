Banca Naţională a Ungariei suspectează delapidare, fraudă şi abuz în serviciu la renovarea sediului său şi a depus plângere. Sursa foto: Pixabay

Banca Naţională a Ungariei (NBH) a anunţat joi că a făcut o plângere la poliţie în legătură cu renovarea sediului său din Piaţa Szabadsag din centrul Budapestei, invocând suspiciuni de delapidare, neglijenţă, fraudă şi abuz în serviciu care i-au provocat prejudicii financiare, conform Agerpres.

Plângerea se bazează pe un raport de expertiză întocmit la cererea Consiliului de supraveghere al băncii, care a examinat renovarea sediului cu implicarea unor experţi juridici, tehnici, în conservarea monumentelor şi în construcţii. În conformitate cu raportul de expertiză, Banca Naţională a Ungariei a suferit pierderi financiare. Consiliul de administraţie al instituţiei va folosi toate mijloacele legale disponibile pentru a remedia prejudiciile suferite, a informat instituţia într-un comunicat de presă.

În luna martie, Curtea de Conturi a Ungariei a publicat un raport privind investiţiile imobiliare ale băncii centrale în valoare de sute de milioane de dolari, realizate în mandatul fostului guvernator Gyorgy Matolcsy, despre care Curtea de Conturi a declarat la acea dată că nu au respectat procedurile de control şi supraveghere adecvate.

Cine a depus plângerea

Actualul guvernator al NBH, Mihaly Varga, fostul ministru de finanţe al prim-ministrului Viktor Orban, care a preluat funcţia de la Matolcsy în aprilie, este cel care a făcut plângerea pe baza constatărilor unei anchete independente comandate de Consiliul de supraveghere al băncii.

"Banca Naţională a Ungariei (NBH) a depus o plângere la poliţie din cauza suspiciunii de deturnare de fonduri, neglijenţă, fraudă şi abuz în serviciu legate de renovarea sediului său", se arată în comunicatul de presă.

Varga, care recent a fost presat de Guvernul lui Orban pentru a scădea rata dobânzii de referinţă de la 6,5%, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, s-a angajat să reducă activităţile non-esenţiale ale băncii centrale, care au crescut foarte mult sub conducerea lui Matolcsy.

În raportul Curţii de Conturi se precizează că bugetul pentru renovarea sediului central din Budapesta aproape s-a dublat, în timp ce numărul de angajaţi pe care îi putea găzdui s-a înjumătăţit, calificând procesul drept "risipă".

În replică, într-o scrisoare adresată biroului de audit, a cărei copie scanată a fost ataşată raportului Curţii de Conturi, Matolcsy a subliniat la acea dată că banca a acţionat în limitele legii în toate activităţile sale.