Banca Vaticanului lansează doi indici bursieri care aleg acțiuni după principii catolice, inclusiv Big Tech și bănci

1 minut de citit Publicat la 23:00 10 Feb 2026 Modificat la 23:09 10 Feb 2026

Ambii indici includ 50 de companii cu capitalizare medie şi mare, inclusiv acţiuni Big Tech şi financiare. FOTO: Hepta

Banca Vaticanului și firma americană Morningstar au lansat doi indici bursieri care selectează acțiuni în conformitate cu „principiile catolice”, inclusiv Big Tech și bănci, într-un gest inedit care combină valori spirituale cu profit financiar, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Indicele Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles şi Indicele Morningstar IOR US Catholic Principles "sunt concepuţi pentru a servi drept referinţă pentru investiţiile catolice la nivel mondial", a informat Istituto per le Opere di Religione (IOR), aşa cum este cunoscută oficial Banca Vaticanului.

Ambii indici includ 50 de companii cu capitalizare medie şi mare, inclusiv acţiuni Big Tech şi financiare.

Printre principalele acţiuni ale fondului din zona euro se numără furnizorul de echipamente pentru producţia de semiconductori ASML Holding, operatorul de telefonie Deutsche Telekom şi compania de software SAP.

Investiţiile responsabile social au crescut în ultimele decenii. Ave Maria Mutual Funds, un fond american care face investiţii conform principiilor catolice, a declarat că în 2025 avea în administrare active în valoare de 3,8 miliarde de dolari.

Banca Vaticanului a fost înfiinţată în 1942 de Papa Pius al XII-lea. Baza sa de clienţi este formată din instituţiile catolice, membrii clerului, angajaţii actuali sau foşti ai Vaticanului, ambasadele şi diplomaţi acreditaţi pe lângă Sfântul Scaun.

Societatea mixtă înfiinţată de Morningstar şi Banca Vaticanului vine în urma eforturilor de a curăţa reputaţia băncii, care a fost pătată în ultimele decenii de cazuri de corupţie, delapidare şi alte infracţiuni.

Regretatul Papă Francisc, care a murit anul trecut, a adoptat o serie de reforme pentru a trata aceste probleme.