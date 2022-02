Un bărbat a încasat peste 30 de ani pensiile părinților morți. A fost prins când tatăl lui ”a împlinit 100 de ani”

Acesta a primit în aceşti ani 530.000 de euro de pe urma părinților săi.

Bărbatul de 58 de ani a fost prins când autorităţile au vrut să-i recompenseze tatăl care urma să împlinească 100 de ani, iar serviciile de asistenţă socială au făcut verificări suplimentare, infornează Irish Examiner.

Bărbatul a încasat pensiile părinţilor săi între ani 1987 şi 2020, dar când asistenţa socială a făcut verificări amănunţite şi nu a putut să-i găsească tatăl, a fost luată legătura cu poliţia, spitalele locale, medicii de familie, dar şi alte instituţii care ar fi trebuit să ştie ceva despre el.

Astfel nu s-au descoperit dovezi că Donald şi soţia lui ar fi în viaţă, însă nici certificate de deces.

”În cele din urmă, am început să verific fizic diferite cimitire de-a lungul mai multor săptămâni. În septembrie 2020 am localizat mormântul lui Eileen O'Callaghan la cimitirul Tory Top Road, iar în săptămâna următoare am găsit mormântul lui Donald O'Callaghan în cimitirul Douglas.

Donald O'Callaghan a murit acum 34 de ani, în noiembrie 1987, la vârsta de 68 de ani, iar soţia lui Eileen O'Callaghan a murit în urmă cu 43 de ani, în martie 1979, la 57 de ani", a declarat inspectorul care s-a ocupat de caz.

Autorităţile au descoperit că Donal O'Callaghan a încasat pensia mamei cât tatăl lui a fost în viaţă, cel mai probabil fără ca acesta să ştie.

Bărbatul a fost arestat pe 20 octombrie şi a fost condamnat la 3 ani şi jumătate de închisoare. Pe durata procesului, avocatul a încercat să îl apare spunând că acesta este dependent de jocuri de noroc şi că avea nevoie de bani pentru a se trata.