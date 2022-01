Un bărbat din SUA care a renunțat la facultate pentru a mina Bitcoin câștigă peste 1 milion de dolari pe lună

John Paul „JP” Baric, în vârstă de 24 de ani, din Austin, Texas, SUA, a început să se implice în criptomonede în 2012, când a cumpărat bitcoin în valoare de 1.400 de dolari (1.060 de lire sterline).

Pe atunci era încă la școală și își amintește cum se prefacea că studiază în timp ce juca jocuri online pentru a câștiga mai mult.

Apoi, în 2017, la vârsta de 17 ani, JP a înființat o platformă de exploatare a bitcoinilor – unde un grup de calculatoare creează noi bitcoin prin rezolvarea puzzle-urilor – în subsolul părinților săi.

El a decis să renunțe la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, unde studia la acea vreme, pentru a studia cripto cu normă întreagă - și spune că familia lui i-a „susținut” decizia.

Criptomonedele sunt însă foarte volatile, ceea ce înseamnă că banii pot fluctua foarte mult și pot scădea sau crește oricând.

JP, care a câștigat primul său milion înainte de a împlini 18 ani, a declarat pentru Jam Press: „Mi-a plăcut faptul că nu trebuie să am o anumită vârstă pentru a cumpăra monedele, dar nu mă așteptam să iasă așa”.

„Ideea de a-mi crea propria platformă minieră a venit când profesorul meu de engleză ne-a dat ca temă să facem un plan de afaceri în 2013. După ce am finalizat planul, am început să cumpăr plăci grafice de pe eBay și să rulez aparatele într-o ladă de lapte la mine acasă.

Părinții mei m-au susținut de-a lungul întregului proces”.

Pe măsură ce afacerea s-a extins, am început să vând platforme miniere online și mi-am luat câțiva pritenie să lucreze pentru mine, și să construiască platforme cu normă întraeagă. La subsol, compania a realizat venituri de peste 2 milioane de dolari”.

JP închiriază acum o proprietate abandonată din Iowa pentru operațiunea sa cripto, potrivit Mirror.

Unitatea din Iowa câștigă 40.000 USD pe zi cu ajutorul a 1.300 de computere, iar JP are 23 de angajați.

„Când am aplicat la facultate lucram ca stagiar în software și știam că nu voi rezista toți cei patru ani. Am fost la școală în primul an pentru a mă asigura că am șansa de a experimenta atmosfera de facultate și de a întâlni oameni noi.

Dar când bitcoinul a început să crească, am vrut să mă concentrez asupra lui cu normă întreagă.

După facultate, am închiriat un depozit și mi-am angajat prietenii ca reprezentanți de vânzări și personal de asistență”.

„Facultatea înseamnă o datorie masivă pentru cei care nu studiază ingineria sau știința. Nu ai nevoie de o diplomă pentru a avea succes, îți trebuie pur și simplu determinarea de a lucra la același lucru timp de doi ani și de a lucra pentru a crea valoare pentru toți.”

În ceea ce privește cheltuirea banilor, JP și-a cumpărat o mașină sport Lexus RC 350 pentru el, călătorește și își ia mesele în restaurante de lux.

Cu toate acestea, milionarul spune că investește cei mai mulți bani tot în afacere, cu planuri de a deschide un nou birou în Oklahoma în 2022.

El a adăugat: „Banii îmi permit să călătoresc oriunde vreau și să mănânc cine uimitoare. Îmi place să călătoresc și să schiez în mod regulat și să petrec timp pe plajă.

Majoritatea timpului meu acum este concentrat pe extinderea operațiunii noastre.”

