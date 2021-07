Momentul în care o barcă cu migranți e asaltată de gloanțe în Marea Mediterană

În imaginile filmate din avion, o barcă albastră din lemn cu un motor mic și cel puțin 20 de oameni la bord este urmărită în cercuri, cu viteză mare, de către garda de coastă libiană.

În timpul urmăririi, care a avut loc în apele internaționale ale Maltei, bărbații în uniformă de pe nava libiană pot fi văzuți trăgând de cel puțin două ori spre barcă, cu gloanțe care lovesc apa.

Yesterday #Seabird witnessed a brutal attack by the so-called Libyan Coast Guard deep in the Maltese SAR zone. Our video shows: Shots have been fired in the direction of the boat, the so-called Libyan Coast Guard tried to ram the boat several times and threw objects at people. pic.twitter.com/0C2YSmcPoO