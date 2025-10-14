Belgia e zguduită de proteste violente. Aeroporturile din Bruxelles sunt blocate, protestatarii se bat cu poliția

Protestatarii s-au încăierat cu forțele de ordine la Bruxelles. Sursă foto: Profimedia Images

O grevă generală națională declanșată marți în Belgia a perturbat grav transporturile și serviciile publice din întreaga țară. Mai multe arestări au avut loc în Bruxelles după acte de vandalism, incendiere și ciocniri ale forțelor de ordine cu protestatarii în cursul dimineții, a anunțat poliția, citată de presa europeană.

Greva, convocată de principalele sindicate din țară, vine ca reacție la reducerile planificate ale cheltuielilor publice inițiate de către guvernul de coaliție condus de premierul naționalist flamand Bart De Wever.

De când prim-ministrul De Wever și-a preluat funcția în februarie, coaliția sa de dreapta a lansat reforme ale pensiilor și pieței muncii.

Protestul național de marți a afectat zeci de mii de călători din întreaga țară.

Toate plecările au fost blocate la sol pe aeroportul Bruxelles Sud - Charleroi și pe aeroportul Bruxelles Zaventem.

Sosirile la Charleroi au fost anulate.

Majoritatea liniilor de metrou, autobuz și tramvai nu funcționau marți în Bruxelles. Participanții la protest au pornit în marș prin capitală, potrivit relatărilor din presa locală.

Greva s-a extins și în închisorile belgiene, unde mai mulți ofițeri de poliție au fost chemați de urgență pentru a asigura securitatea.

Ciocniri între protestatari și forțele de ordine la Bruxelles

"Conform sindicatului care a organizat protestul din Bruxelles, pe străzile orașului sunt între 80.000 si 140.000 de oameni.

Protestele au fost în general pașnice, însă au existat și ciocniri violente între persoane mascate. Au fost două locuri în care s-au întâmplat astfel de ciocniri.

Unul este centura Bruxelles-ului, unde mai multe tuneluri au fost blocate de către persoane mascate, iar unul pe un bulevard important din oraș, unde poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apă, după ce manifestanții au aruncat cu petarde și cu au tras cu arme de paintball către forțele de ordine.

Protestele au loc din cauza modificărilor pe care guvernul vrea să le aducă sistemului de pensii și legislației muncii, inclusiv în ceea ce privește munca în tura de noapte. Sunt afectate, așa cum spuneam, transporturile, inclusiv cele aeriene.

O delegație a protestatarilor a fost primită de ministrul care se ocupa de sistemul de pensii", a relatat Claudiu Ștefan, redactor externe Antena 3 CNN.

Datoria Belgiei a depășit 100% din PIB

Potrivit presei din Bruxelles, în urma ciocnirilor cu poliția persoane au fost rănite și tratate la fața locului, iar mai mulți dintre participanți au fost arestați.

Este de așteptat ca protestele să crească presiunea asupra guvernului, care nu a reușit, luni, să ajungă la un acord bugetar.

Deficitul bugetar al Belgiei a ajuns la 4,5% din PIB la sfârșitul anului 2024, iar datoria publică a depășit 100% din PIB.

Normele UE spun că statele membre trebuie să își mențină deficitul bugetar sub 3% și nivelul datoriei sub 60% din PIB.