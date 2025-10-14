Ben Hodges spune că un eventual război al Rusiei cu NATO „nu va semăna cu cel din Ucraina”. Foto: GettyImages

Fostul comandant al trupelor americane în Europa, generalul Ben Hodges, sugerează că, dacă începe o confruntare militară directă cu Rusia, NATO va „nimici Kaliningradul și Sevastopolul” în primele ore ale conflictului.

Avertismentul lui Hodges a venit după ce forțele rusești au lansat incursiuni cu drone în Polonia și în spațiile aeriene ale altor membri NATO. Vorbind despre cum ar fi răspunsul la un atac militar convențional asupra Poloniei, Hodges a declarat: „Dacă Rusia ar ataca Polonia astăzi în același mod în care a atacat Ucraina, aceasta ar fi distrusă de forțele aeriene ale NATO și de forțele terestre ale Alianței. Puteți fi siguri că Kaliningradul ar fi nimicit în primele ore, în primele ore.”

„Toate instalațiile rusești ar fi distruse. Orice instalație militară rusească din Sevastopol [în Crimeea ocupată, Marea Neagră], de asemenea”, a spus generalul.

Hodges a reamintit că Europa, Statele Unite și Canada au sprijinit indirect Ucraina încă din 2014. Cu toate acestea, la acea vreme, multe țări depindeau puternic de aprovizionarea cu petrol și gaze rusești. Aceste guverne și-au îndemnat aliații NATO să se abțină de la confruntarea cu Rusia, temându-se de armele sale nucleare. Între timp, fostul comandant al forțelor americane în Europa este convins că nicio sancțiune nu a reușit să zdruncine hotărârea Moscovei. Hodges numește acordurile de la Minsk o farsă.

El a afirmat, de asemenea, că războiul anticipat al Rusiei cu NATO „nu va semăna cu cel din Ucraina”, numind conflictul armat din Ucraina o lecție valoroasă pentru alianță.

Furie la Moscova, după declarațiile lui Hodges

Comentariile sale au fost întâmpinate cu furie de un generalul rus în retragere, acum deputat, Andrey Gurulev, care a spus: „Trebuie să ne pregătim pentru un război major”.

„Fostul comandant al forțelor americane din Europa a anunțat cu bucurie că vor demola rapid Kaliningradul și Sevastopolul. Acestea sunt planuri NATO și sunt destul de realiste. Ei desfășoară exerciții, inclusiv în apropierea granițelor noastre, pentru a încerca să demoleze Kaliningradul și Sevastopolul nostru. Iar sarcina noastră este să prevenim demolarea Kaliningradului, Sevastopolului sau a oricărei alte zone populate de pe teritoriul rus. Kaliningradul - casa Flotei Baltice a Rusiei - «trebuie să fie o fortăreață inexpugnabilă...»”

Expertul militar de la televiziunea rusă de propagandă, Andrei Klintsevich, și Vladimir Soloviov, câinele de atac al lui Putin, au susținut că un nou război mondial ar putea începe prin utilizarea de pe teritoriul ucrainean a unei „singure” rachete Tomahawk, pe care Donald Trump a precizat că ar putea-o furniza Kievului.



Ucraina îi cere lui Trump să vândă rachetele devastatoare partenerilor europeni pentru a le permite acestora să le dea mai departe Kievului.

Racheta are o rază de acțiune de peste 2.400 km, plasând Moscova în raza de acțiune a oricărei lansări din interiorul Ucrainei.

Moscova a susținut că astfel de rachete au capacitate nucleară, însă SUA nu a sugerat furnizarea de arme atomice Ucrainei.