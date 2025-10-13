„Rusia nu va ezita să intre în conflict militar direct cu NATO”. Ce știe spionajul german despre planurile lui Putin

"Rusia nu va ezita să intre în conflict militar direct cu NATO". Semnal de alarmă din Germania privind intențiile lui Putin. Sursa foto: Gettyimages

Șeful serviciului german de informații externe, Martin Jaeger, a declarat, luni, că Rusia nu va ezita să lanseze un atac militar împotriva unui stat membru NATO, avertizând că Rusia - potrivit estimărilor spionajului german - ar fi pregătită "să intre în conflict militar direct cu NATO", amenințare care ar putea interveni înainte de 2029, conform Agerpres.

"Moscova consideră că are șanse realiste de a-și extinde zona de influență spre Vest și de a face Europa, mult mai puternică economic, dependentă de Rusia. Pentru a atinge acest obiectiv, Rusia nu va ezita, dacă va fi necesar, să intre în conflict militar direct cu NATO", a declarat Martin Jaeger, în timpul unei audieri în Comisia de control parlamentar, în Bundestag.

Scopul Rusiei este de a intimida Europa până la paralizie și capitulare, a afirmat Jaeger, care a preluat conducerea BND la 15 septembrie.

"Nu trebuie să ne culcăm pe lauri, gândindu-ne că un eventual atac rusesc nu va avea loc înainte de 2029, cel mai devreme. Suntem deja în focul acțiunii în prezent", a adăugat el.

Acest avertisment intervine după mai multe incidente în ultimele săptămâni în Europa, precum incursiuni de drone rusești în Polonia și încălcarea spațiului aerian al Estoniei de trei avioane de vânătoare ruse.

Germania, survolată de drone neidentificate

Germania însăși a fost victima unor survoluri de drone, acțiuni de sabotaj și campanii de dezinformare și de influență, cu umbra Moscovei planând asupra acestor evenimente.

"Mai mult, Europa cunoaște o pace glacială care poate să degenereze în orice moment în confruntare violentă. Trebuie să ne pregătim pentru o nouă agravare a situației", a continuat Jaeger.

Sinan Selen, șeful Serviciului de informații interne german (BfV), audiat de asemenea, a fost de aceeași părere: 'Rusia își continuă în mod agresiv ambițiile politice împotriva Germaniei, a UE și a aliaților săi occidentali'.

"Serviciile ruse își modifică în permanență nivelurile de escaladare a activităților în scopul strategic de a slăbi democrațiile liberale. În consecință, detectăm un larg evantai de activități de spionaj, de dezinformare, de ingerință, de sabotaj și de atacuri cibernetice efectuate de actori și de state străine în Germania", a afirmat el.

"Rusia nu a uitat Războiul rece", a adăugat acesta, "ceea ce înseamnă că instrumentele utilizate la vremea respectivă sunt disponibile în continuare".

Germania va permite poliţiei să doboare dronele

Guvernul german a anunţat miercuri că va permite poliţiei să doboare dronele considerate o ameninţare, în cadrul unui nou set de măsuri pentru consolidarea securităţii naţionale. Berlinul colaborează deja cu Israelul şi Ucraina pentru schimb de expertiză în domeniul apărării anti-drone.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a prezentat o serie de amendamente legislative care vor oferi poliţiei mijloace sporite de intervenţie, astfel încât aceasta să poată „acţiona cu tehnologii moderne în faţa ameninţărilor reprezentate de drone”.