Bernard Arnault, cel mai bogat om din Europa, critică taxa pe marile averi propusă în Franța: „Este fatală pentru economia noastră”

Averea netă a lui Arnault era vineri de 169 miliarde de dolari (£125 miliarde). Foto: Getty Images

Cel mai bogat om din Europa, magnatul bunurilor de lux Bernard Arnault, a criticat dur propunerea unui economist francez de a taxa cu 2% averile ce depășesc 100 de milioane de euro. Fondatorul LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) a spus că o astfel de măsură l-ar costa pe el personal peste un miliard de euro și ar fi fatală pentru economia Franței. Arnault a denunțat o dorință clară de a „distruge” economia liberală, relatează The Guardian. Afirmațiile miliardarului vin în condițiile în care un milion de francezi au ieșit în stradă vineri, și au protestat față de măsuri de austeritate precum înghețarea cheltuielilor pentru asistența socială și creșterea vârstei de pensionare.

Astfel, Bernard Arnault a precizat, într-o declarație pentru Sunday Times, că solicitările privind o taxă de 2% pe averile bogaților „au ca scop distrugerea economiei liberale, singura care funcționează în beneficiul tuturor”.

Taxarea averilor bogaților e o propunere care câștigă teren în Franța pe fondul crizei politice și a tulburărilor sociale declanșate de măsuri de austeritate care prevăd reducerea cheltuielilor publice cu 44 de miliarde de euro, anunțate de guvernul demis Bayrou.

Propunerea unei taxe de 2% pe averile de peste 100 de milioane de euro a fost avansată de Gabriel Zucman, profesor de economie devenit un nume cunoscut în Franța.

Economistul susține că această taxă, supranumită „taxa Zucman”, ar putea ajuta Franța să își echilibreze bugetul restrâns.

Președintele francez, Emmanuel Macron, l-a numit luna aceasta pe noul prim-ministru, Sébastien Lecornu, după ce centristul François Bayrou nu a reușit să obțină sprijin pentru un buget de austeritate.

Arnault: Taxa de 2% pe avere e „un atac fatal pentru economie”

Arnault, la un moment dat cel mai bogat om din lume, susține că o taxă de 2% pe avere ar fi un „atac” care ar fi „fatal pentru economia noastră”.

„Aceasta nu este clar o dezbatere tehnică sau economică, ci mai degrabă o dorință clar exprimată de a distruge economia franceză. Nu pot să cred că forțele politice franceze care guvernează sau au guvernat țara în trecut ar putea conferi vreo credibilitate acestui atac, care este fatal pentru economia noastră”, se arată în declarația lui Arnault.

De asemenea, el a afirmat că este „cu siguranță cel mai mare contribuabil individual și unul dintre cei mai mari contribuabili profesioniști prin companiile pe care le conduc” în Franța.

Averea netă a lui Arnault era vineri de 169 miliarde de dolari (£125 miliarde), în mare parte datorită participației sale de 48% în LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, conform Bloomberg.

După ce s-a alăturat companiei de familie și a transformat-o din domeniul construcțiilor în cel imobiliar, Arnault și-a crescut averea prin achiziționarea unor branduri precum bijutierii Bulgari și Tiffany & Co, casele de modă Christian Dior și Celine, dar și branduri de parfumuri și whisky, printre care Glenmorangie.

Arnault, care locuiește la Paris, a stârnit un dezbatere națională în Franța privind impozitele în 2012, când a solicitat cetățenia belgiană. Totuși, în aprilie 2013, și-a retras cererea „ca un gest al atașamentului meu față de Franța și al încrederii mele în viitorul său”, conform Bloomberg.

Zucman: „Concentrarea averilor a distorsionat democrația”

Zucman este profesor de economie la Paris School of Economics și École normale supérieure și a publicat anul trecut un studiu important despre taxa pe avere pentru G20.

În iunie, Zucman scria în The Guardian: „Concentrarea fără precedent a averilor – și puterea nelimitată care vine odată cu aceste averi – a distorsionat democrația noastră și generează tensiuni sociale și economice.”

Potrivit lui Zucman, taxa pe avere ar putea aduce până la 20 de miliarde de euro bugetului public. Totuși, alți economiști susțin că s-ar strânge doar 5 miliarde de euro dacă cei ultra-bogați părăsesc Franța.