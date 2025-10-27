Bessent l-a numit pe emisarul lui Putin drept "un propagandist rus", apoi a descris economia Rusiei: "Creșterea este practic zero"

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA. Sursa foto: Getty Images

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, l-a numit pe emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, drept „propagandist rus”, după ce acesta din urmă a susținut că sancțiunile americane nu vor avea impact asupra economiei Rusiei, conform Kiev Independent.

Declarația vine în contextul în care administrația Trump, pentru prima dată, a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei, vizând principalele sale companii petroliere.

Dmitriev, un oficial rus care joacă un rol cheie în diplomația secretă dintre Moscova și Washington, a vizitat SUA în urma sancțiunilor. Într-o declarație adresată presei americane, șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF) a minimalizat impactul acestora, spunând că „nicio presiune nu are efect asupra Rusiei”.

„Chiar veți publica ce spune un propagandist rus? Adică, ce altceva va spune?”, a spus Bessent într-un interviu acordat CBS News, când a fost întrebat despre comentariile lui Dmitriev.

„Economia rusă este o economie de război. Creșterea este practic zero”, a spus secretarul, adăugând că SUA pot face „o lovitură substanțială” asupra profiturilor președintelui rus Vladimir Putin și îl pot împinge la negocieri vizând sectorul petrolier.

Rosneft și Lukoil, lovite de sancțiunile americane

Noile sancțiuni americane, anunțate pe 22 octombrie, vizează cele mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, împreună cu filialele acestora.

Măsurile îngheață toate activele companiilor cu sediul în SUA și deschid calea unor sancțiuni secundare asupra instituțiilor străine care efectuează tranzacții cu entități de pe lista neagră.

Președintele american Donald Trump a luat această măsură după eșecul pregătirilor pentru un summit la nivel înalt cu Putin la Budapesta. Trump a declarat ulterior că nu se va întâlni cu omologul său rus fără o cale clară către un acord de pace în Ucraina.

Liderul rus a numit sancțiunile un „act neprietenos”, declarând în același timp că Moscova nu va ceda presiunilor economice.

Emisarul lui Putin s-a plâns că Rusia e "sabotată"

Emisarul trimis de Vladimir Putin la Washington a denunțat, duminică, "tentative de sabotare" a dialogului său "constructiv" cu Statele Unite în vederea încheierii "pașnice" a războiului din Ucraina.

"Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia şi Statele Unite", a spus într-un mesaj video Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului pe probleme economice.

Dimitriev a reluat teza propagată insistent de președintele rus, care spune că "respectarea intereselor Moscovei" şi "eradicarea cauzelor profunde ale crizei ucrainene" ar trebui să servească drept bază pentru "soluții juste".