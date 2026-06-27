Biblia devine obligatorie pentru milioane de elevi din şcolile publice din statul american Texas

Biblia devine obligatorie pentru milioane de elevi din Texas. Sursa foto: Getty Images I MCCAIG

Consiliul pentru educație din Texas a aprobat o nouă listă amplă de lecturi la nivel de stat care, pentru prima dată, va face ca pasajele din Biblie să devină lecturi obligatorii pentru peste 5 milioane de elevi din școlile publice, notează The Guardian.

În cadrul noii inițiative, poveștile biblice vor deveni lectură obligatorie pentru milioane de elevi din școlile publice, pe lângă o colecție standard de cărți, reluând dezbaterea privind eforturile tot mai mari din SUA de a spori rolul religiei în sălile de clasă.

Implementarea va fi etapizată, începând cu elevii de școală elementară în 2030. Consiliul de învățământ al statului Texas, controlat de republicani, a dat aprobarea finală planului în cadrul unui vot de vineri. Anul trecut, Texas a devenit cel mai mare stat care a impus afișarea celor Zece Porunci în fiecare sală de clasă.

Această mișcare provine dintr-o lege din Texas din 2023 care impune oficialilor din domeniul educației de stat să desemneze cel puțin o operă literară pentru fiecare nivel de clasă, consiliul de stat extinzând acest mandat prin recomandarea mai multor texte pentru fiecare clasă. Deși profesorii pot totuși să atribuie cărți în afara listei, aceștia trebuie să facă acest lucru pe lângă selecțiile obligatorii.

Lecturi obligatorii din calasa a 7-a

Lista de lectură prevede că fragmente din Cartea lui Iona și Cartea Psalmilor vor fi lectură obligatorie începând cu clasa a șaptea. Fragmente suplimentare din mai multe părți ale Bibliei, cum ar fi Cartea Plângerilor și Cartea Genezei, vor deveni parte a programa școlară pentru elevii de liceu.

Lista a stârnit critici vehemente. Oponenții spun că încalcă separarea constituțională dintre biserică și stat, îi lipsește diversitatea și acordă prioritate creștinismului față de alte credințe. Susținătorii susțin că tradițiile iudeo-creștine au jucat un rol central în fondarea țării și ar trebui să fie reprezentate în învățăturile școlilor publice.

Programa școlară a atras critici nu doar pentru includerea textelor religioase, ci și pentru accentul puternic pus pe opere mai vechi, multe scrise de autori albi de sex masculin, într-un stat în care mai mult de jumătate dintre elevii din școlile publice sunt hispanici sau de culoare.

Anul trecut, Donald Trump s-a angajat să „protejeze rugăciunea” în școlile publice. În timpul primului său mandat, a introdus măsuri care vizau facilitarea accesului organizațiilor religioase la programele federale. Texas, un stat condus de republicani care educă aproximativ unul din 10 elevi de școli publice din SUA, a influențat adesea politica educațională la nivel național.