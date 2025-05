Black Sea and Balkans Security Forum aduce la Bucureşti nume celebre din politica externă

Black Sea and Balkans Security Forum urmează să se desfăşoare între 21 şi 23 mai la Bucureşti. Foto: Inquam Photos / Saul Pop

Black Sea and Balkans Security Forum urmează să se desfăşoare între 21 şi 23 mai la Bucureşti, cu o participare impresionantă atât internă cât şi externă. Jurnalistul Radu Tudor a stat de vorbă cu George Scutaru, CEO New Strategy Center, un think tank românesc specializat în afaceri externe, apărare şi securitate.

New Strategy Center (NSC) este un think tank (N.r. - Grup de experți) românesc înființat în anul 2015, specializat în afaceri externe, apărare și securitate, fiind o organizație non-partizană şi non-guvernamentală. Activitățile organizației acoperă subiecte din plan internațional și de pe agenda internă din România, relevante pentru securitatea națională. Regiunea extinsă a Mării Negre și zona Balcanilor sunt spațiile de interes pentru NSC.

"Este important fiind când vine în contextul negocierilor privind încetarea războiului din Ucraina. Prin proximitatea față de teatrul de luptă, România este direct interesată să vadă ce se va întâmpla cu vecinul nostru, cum va evolua situația de securitate în regiunea Mării Negre și, implicit, ce se vor întâmpla și cu Balcanii fiindcă există o influență firească, ca spații de securitate între cele două regiuni, Anul acesta ne vom concentra pe trei teme. Prima este procesul de negociere pentru încheierea războiului, cum va afecta securitatea regiunii Mării Negre o continuare a ostilităților, ce fel de garanții va primi Ucraina, vom putea vorbi doar de un simplu acord de încetare a focului, cu un caracter temporar, sau se va reuși încheierea unui acord de pace de durată, care să conțină garanții reale de securitate și, mai ales, care să prevină un nou atac al Rusiei, fiindcă acest război a început de fapt în 2014, odată cu anexarea Crimeei, agresiunea din 2022 fiind practic același", a spus George Scutaru, CEO NSC.

El a continuat, spunând că a doua temă importantă este evoluţia relaţiei transatlantice.

"A doua temă importantă este cum va evolua relația transatlantică, cum va avea în continuare America o implicare militară în Europa, ce va face Uniunea Europeană pentru a-și asuma mai mult în plan militar şii aici avem experți din Statele Unite, din Franța, din Germania, experți foarte bun în domeniul securități. Nume cu adevărat importante. Mă refer la Jens Carafano, de exemplu, din Statele Unite, sau Ian Prezinski, cel care a gestionat procesul de extindere a NATO în momentul în care NATO a de în momentul în care România a devenit membră NATO.

Avem din zona franceză, de exemplu, nume importante precum profesorul Francoise Burg, dar mai avem și doi oameni care au gestionat destinele NATO la propriu, din perspectivă militară. Și mă refer la doi foști comandanți suprem ai forțelor NATO în Europa, generalul american Filbrilof și generalul american Miscaparoty. Amândoi se vor afla la București tocmai pentru a discuta și va fi un panel foarte dinamic despre prezența militară americană în Uniunea, în Europa și modul în care va evolua relația transatlantică", a adăugat el.

El a punctat şi a treia temă a forumului, legată de primele, subiectul fiind cum va arăta Rusia în următorii ani.

"A treia temă, care este legată, bineînțeles, de celelalte două, este ce fel de Rusie vom avea în următorii ani alături de noi. O încheiere a păcii va transforma Rusia într-un partener al Occidentului? Rusia va renunța la agresivitate? Sau o pace pripită, de fapt, va transforma Rusia într-un stat agresor, în continuare agresor în zona fost sovietică, dar posibil și să vedem un stat care încearcă să vadă în ce măsură articolul cinci este apărat de statele membre. Și pentru acest fapt, pentru prima dată în România vin doi oameni foarte importanți. Unul care îl cunoaște pe Putin în mod direct. Este vorba de fostul premier rus Mihail Kasianov, unul din liderii opoziție ruse, aflat în exil. Kasianov a condus guvernul Rusiei timp de 4 ani, 2000-2004 și a fost artizanul reformelor economice care au creat bunăstare în Rusia. Și el va veni la București, cum am spus pentru prima dată, și de asemenea, va veni unul din liderii emblematici ai rezistenței societății civile împotriva regimului autoritar al lui Putin.

Este vorba de istoricul și publicistul Vladimir Caramurza, care a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, a petrecut doi ani şi jumătate în închisorile autocratului Putin și a fost eliberat la presiunea Occidentului, în acel celebru schimb de prizonieri ruși, pe de o parte, și de agenți ai serviciilor de informații ruse care fuseseră arestați în diverse țări din Occident. Iată că în România adus de New Strategy Center vine prima dată Vladimir Caramurza pentru a discuta ce se întâmplă cu Federația Rusă, ce fel de schimbări ar putea avea loc și cum ar trebui să vedem mai departe relația cu această țară importantă, puternică nuclear și care a creat, din păcate, atâtea probleme României de-a lungul istoriei noastre", a subliniat el.

La forum vor fi 50 de paneluri, 199 de speakeri şi moderatori dar şi peste 600 de participanţi. În plus, vor fi prezenţi şi oficiali din Republica Moldova "pentru ca experții străini, oficialii străini care sunt prezenți la București să înțeleagă importanța Republicii Moldova și cât de mult face România pentru a menține cursul democratic în Republica Moldova".