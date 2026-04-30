Bloomberg: SUA vor să lovească Iranul cu noile rachete hipersonice „Dark Eagle”. Ar fi o premieră

Comandamentul Central al forțelor americane (CENTCOM) a cerut oficial permisiunea de a trimite rachete hipersonice Dark Eagle în Orientul Mijlociu, pentru eventuale atacuri asupra Iranului, au declarat surse apropiate situației pentru Bloomberg, potrivit Moscow Times.

Militarii își justifică cererea prin faptul că Teheranul și-a mutat lansatoarele de rachete în zone aflate dincolo de raza de acțiune a actualelor sisteme de precizie americane (care pot lovi la maximum 480 km). Astfel, armata are nevoie de un sistem cu rază lungă pentru a putea distruge instalațiile iraniene.

O decizie finală privind trimiterea rachetelor nu a fost încă luată, precizează sursele citate. Totuși, dacă cererea va fi aprobată, ar fi pentru prima dată când SUA desfășoară în condiții reale arme hipersonice, o tehnologie care încă nu a fost introdusă oficial în serviciul activ.

Pe lângă miza tactică din Iran, mișcarea ar fi și un semnal de forță transmis Rusiei și Chinei privind avansul tehnologic al americanilor.

Sistemul Dark Eagle are o rază de acțiune de aproximativ 2.700 km, poate depăși viteza de 6.100 km/h și este capabil de manevre complexe pentru a păcăli apărarea antiaeriană. O singură rachetă, produsă de Lockheed Martin, costă circa 15 milioane de dolari, iar SUA dețin în prezent cel mult opt unități.

Solicitarea de a trimite aceste rachete în zona de conflict vine în ciuda armistițiului dintre SUA și Iran, valabil de la 9 aprilie. Potrivit publicației Axios, comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, urmează să îl informeze joi, 30 aprilie, pe președintele Donald Trump despre pașii care pot fi făcuți împotriva Iranului. Planul prevede un val de atacuri „scurte și puternice”, care ar viza inclusiv obiective de infrastructură.

Washingtonul mizează pe faptul că, după o astfel de demonstrație de forță, Iranul va reveni la masa negocierilor cu o atitudine mai flexibilă în privința programului său nuclear.

Anterior, Donald Trump a respins propunerea Teheranului de a încheia războiul și de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, deoarece Iranul condiționa pacea de amânarea discuțiilor despre programul nuclear. Șeful Casei Albe a dat deja ordine pentru pregătirea unei blocade maritime de durată, sperând că presiunea pe economie și blocarea exporturilor de petrol vor forța Teheranul să capituleze, scrie The Wall Street Journal. În același timp, surse citate de Axios subliniază că Trump este gata să reia oricând operațiunile militare dacă Iranul refuză să facă concesii.