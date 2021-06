Aceasta este Arca apocalipsei: semințele a 5.000 de specii, depozitate sub pământ pentru a preveni exctincția

Situată în districtul Bonghwa, în nordul provinciei sud-coreene Gyeongsang, "arca" din interiorul muntelui este îngropată sub aproximativ 50 de metri de rocă, fiind concepută să facă față unei explozii atomice și cutremurelor de magnitudine mare.

Misiunea sa este să protejeze împotriva evenimentelor apocaliptice semințele a aproximativ 5.000 de plante sălbatice.

Acest material genetic este păstrat la -20 de grade Celsius și în condițiile unei umidități de 40%, pentru ca semințele să rămână viabile.

"Construcția a fost gândită pentru a păstra și a proteja în fața schimbărilor climatice speciile de plante sălbatice, astfel că generațiile viitoare vor putea să le folosească pentru a împiedica extincția", spune Lee Sang-Yong, directorul general al centrului subteran de păstrare a semințelor.

Acest adăpost cu o capacitate de 2 milioane de semințe este unul dintre cele două de acest tip existente în lume.

Celălalt se află în Arctica, în arhipelagul norvegian Svalbard, unde adăpostește peste un milion de semințe ale plantelor agricole sau asociate cu agricultura.

Sunt proiectate ca depozite permanente, de unde semințele pot fi luate doar ca ultimă soluție împotriva extincției.

Specialiștii avertizează că extincția speciilor de plante avansează într-un ritm alarmant, ca urmare a creșterii populației globale, a poluării și distrugerii pădurilor.

"Se poate pune întrebarea: de ce floarea sălbatică de pe bordură este atât de importantă? Recolta pe care o consumăm în prezent poate să provină de la această floare fără nume de pe bordură. Sarcina noastră este să le identificăm una câte una și să le spunem oamenilor cât de importante sunt", spune Na Chae-Sun, cercetător principal în cadrul Parcului Dendrologic Baekdudaegan.

Potrivit cercetătorilor în domeniu, plantele sălbatice pot conta pe viitor ca medicamente, combustibil sau hrană, însă aproximativ două cincimi dintre ele sunt amenințate cu dispariția de distrugerea habitatelor naturale și de schimbările climatice.

VIDEO: ?? Hidden inside a South Korean mountain tunnel designed to withstand a nuclear explosion, the seeds of nearly 5,000 wild plant species are being stored for safekeeping against climate change, natural disaster and war pic.twitter.com/GUloFpx2xq