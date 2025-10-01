Boxerul Terence Crawford a fost ameninţat cu arma, de către poliţişti, după o oprire în trafic. Ce a provocat acest conflict

Terence „Bud” Crawford, campion la box la trei categorii, a fost amenințat cu arma și a primit o amendă pentru conducere imprudentă, a anunțat poliția, la doar câteva ore după o paradă a victoriei organizată în onoarea sa în orașul său natal, Omaha, Nebraska, informează CNN. Incidentul a avut loc duminică dimineața și a declanșat o anchetă de afaceri interne.

Sâmbătă, Crawford a participat la o paradă festivă în Omaha pentru a marca victoria sa asupra lui Canelo Álvarez la începutul acestei luni, în cadrul căreia a fost încoronat campion mondial incontestabil la categoria super-mijlocie.

Conform unor imagini care au fost publicate pe rețelele sociale, Crawford, în vârstă de 38 de ani, coboară dintr-o mașină sub amenințarea armei în timpul unei opriri în trafic.

„În timp ce vorbea cu șoferul, un ofițer a observat o armă de foc pe podeaua din partea șoferului”, se arată în comunicatul de presă al poliției. „Din motive de siguranță, toți cei patru ocupanți au fost amenințați să coboare din vehicul sub amenințarea armei.”

„Poliția a confirmat că toți ocupanții au permisiunea legală de a purta arme de foc. Un supraveghetor de poliție și un locotenent au intervenit la fața locului la cererea domnului Crawford.”

Un purtător de cuvânt al lui Crawford a declarat pentru CNN Sports că bărbatul în vârstă de 38 de ani nu are niciun comentariu cu privire la incident.

Duminică, primarul orașului Omaha, John Ewing, a declarat că a vorbit personal cu Crawford despre oprirea în trafic.

„Recunosc gravitatea a ceea ce s-a întâmplat și cât de importantă este încrederea dintre forțele de ordine și comunitatea noastră și demonstrează necesitatea de a fi în permanență vigilenți în construirea de relații”, a adăugat Ewing.

Poliţia face o anchetă internă

„Șeful poliției din Omaha, Todd Schmaderer, a promis o anchetă internă, pe care o susțin și pe care vreau să fie completă și amănunțită. Vom aduna toate faptele și vom fi transparenți cu publicul în legătură cu descoperirile noastre.

„Înțeleg că mi s-a strâns inima aflând despre acest sfârșit al unei zile și seri altfel minunate de sărbătorire a campionului mondial de box al orașului nostru... Omaha trebuie să-și amintească această zi importantă ca fiind una bună în timp ce căutăm răspunsuri la cum s-a încheiat. Între timp, trebuie să ne asigurăm că fiecare rezident, indiferent cine este, se simte în siguranță și respectat în Omaha.”