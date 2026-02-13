Bulgaria plănuiește investiții și proiecte imobiliare după intrarea în Consiliul Păcii al lui Trump: “Vrem să ne implicăm în Gaza"

Bulgaria va fi reprezentată la prima reuniune a Consiliului Păcii. FOTO: Hepta

Fostul prim-ministru al Bulgariei, Rosen Jeliazkov, și ministrul de externe Georg Georgiev au participat la Conferința de Securitate de la München pentru a discuta rolul Bulgariei în planurile de reconstrucție din Fâșia Gaza, potrivit Novinite.

Interesul Bulgariei pentru implicarea în recontrucția din Fâșia Gaza apare după acceptarea Sofiei de a face parte din Consiliul Păcii propus de Donald Trump. Astfel, guvernul bulgar se așteaptă ca acceptarea invitației lui Donald Trump să ofere oportunități pentru inevstiții și proiecte de reconstrucție.

În acest context, Rosen Jeliazkov și Georg Georgiev s-au întâlnit la München cu Nickolai Mladenov, Înaltul Reprezentant al ONU pentru Gaza, în marja Conferinței de Securitate, discutând despre evoluția situației din Orientul Mijlociu, așa cum precizează presa bulgară.

Discuțiile au explorat modalități prin care Bulgaria ar putea contribui activ la reconstrucția din Fâșia Gaza. Acestea au inclus furnizarea de cunoștințe de specialitate și asistență tehnică, precum și implicarea în formate de coordonare internațională și inițiative conduse de donatori care vizează redresarea post-conflict.

Mladenov i-a informat pe reprezentanții bulgari despre evoluțiile anticipate legate de implementarea celei de-a doua etape a planului de reconstrucție a Gazei în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump, au precizat autoritățile de la Sofia.

Bulgaria participă la prima reuniune a Consiliului Păcii

Bulgaria va fi reprezentată la prima reuniune a Consiliului Păcii, înființat la inițiativa președintelui american Donald Trump. Acest lucru a reieșit din declarațiile premierului Rosen Jeliazkov.

Ca răspuns la întrebarea unui jurnalist, Jeliazkov a declarat că Bulgaria și-a exprimat disponibilitatea de a participa activ la reconstrucția Gazei. „Orientul Mijlociu este un loc în care procesul de pace este extrem de important pentru securitatea națională a Bulgariei”, a adăugat fostul prim-ministru bulgar.

El a confirmat că Bulgaria va fi reprezentată la prima reuniune a Consiliului Păcii, a declarat biroul de presă al guvernului.

Pe 22 ianuarie, Bulgaria s-a alăturat Consiliului Păcii, după ce guvernul l-a mandatat pe Jeliazkov să semneze documentul de stabilire a inițiativei conduse de SUA la Davos. Acest lucru a indignat opoziția, care a considerat aderarea rapidă ca o încălcare a politicii comune a UE. Guvernul a declarat ulterior că va lăsa ratificarea calității de membru a Bulgariei în seama următoarei Adunări Naționale și că nu va supune documentul actualei legislaturi.