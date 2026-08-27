Bulgaria va cumpăra șapte nave de vânătoare de mine din Belgia și Olanda pentru a proteja Marea Neagră

1 minut de citit Publicat la 22:35 27 Aug 2026 Modificat la 22:35 27 Aug 2026

Imagine de arhivă, cu caracter ilustrativ, din timpul unui exercițiu naval NATO în Marea Neagră. Foto: Inquam Photos/Bogdan Chesaru

Bulgaria a aprobat achiziționarea a șapte nave de vânătoare de mine din Belgia și Olanda, în contextul în care Alianța NATO încearcă să-și consolideze capacitățile de dezamorsare a minelor navale și de securizare a rutelor maritime din Marea Neagră, a relatat joi mass-media locală, citată de Reuters.

Decizia vine în contextul în care Bulgaria, România și Turcia au convenit, la summitul NATO din iulie, să extindă misiunea comună de combatere a minelor marine din Marea Neagră. Noua componentă va include și operațiuni pentru protejarea infrastructurii critice.

În anul 2024, România și Turcia, Bulgaria, trei state NATO care împart Marea Neagră cu Rusia și Ucraina, au înființat grupul comun pentru eliminarea minelor marine.

Decizia a fost luată după riscurile reprezentate de minele plutitoare apărute în urma războiului declanșat de Rusia în Ucraina în 2022.

De asemenea, potrivit unui acord de vânzare încheiat cu Țările de Jos și aprobat miercuri de Parlamentul bulgar, Bulgaria va primi trei nave echipate pentru identificarea și neutralizarea minelor și a obiectelor care prezintă un risc similar.

Un alt acord, încheiat între Belgia, Țările de Jos și Bulgaria, prevede transferul a încă patru nave.

„Aceste nave de vânătoare de mine sunt deosebit de necesare. Avem trei nave de același tip, iar cu aceste șapte nave ne vom completa și ne vom îmbunătăți și mai mult capacitățile”, a declarat ministrul apărării, Dimitar Stoyanov, înainte ca parlamentarii să aprobe acordul.

„Bulgaria face parte din grupul de contramăsuri împotriva minelor înființat împreună cu colegii noștri din Turcia și România și colaborează excelent pentru a curăța zonele maritime ale celor trei țări”, a mai adăugat acesta.