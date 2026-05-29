Bulgaria vrea să aloce 5% din PIB pentru apărare. Rumen Radev: "Trebuie să putem respinge armele hipersonice ale Rusiei"

Publicat la 12:42 29 Mai 2026

Premierul Rumen Radev a anunțat joi că Bulgaria îşi va majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, fără a preciza când va fi atins acest obiectiv, potrivit Reuters.

„Am atins pragul de 2%. Suntem hotărâți să facem următorul pas prin creșterea treptată a bugetului nostru la 5% pentru a ne îndeplini angajamentul în materie de apărare”, a spus Radev în contextul întâlnirii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles.

Rutte a declarat pe X după întâlnire că creșterea cheltuielilor și a producției pentru apărare este o „prioritate maximă” pentru un viitor summit NATO. Summitul va avea loc la Ankara în perioada 7-8 iulie.

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene s-au întâlnit informal în Cipru joi pentru a discuta strategia lor, în timp ce Kievul insistă pentru mai mult ajutor european pentru a pune capăt războiului de peste patru ani cu Rusia, în contextul în care Statele Unite și-au mutat atenția asupra conflictului cu Iranul.

Vorbind cu reporterii înainte de întâlnirea cu președintele francez Emmanuel Macron de miercuri la Paris, Radev a declarat că susține ca Europa să conducă discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia, dar a spus, de asemenea, că Europa trebuie să investească în capacitatea de apărare.

„Ceea ce mă preocupă personal este ambiția Europei de a obține o victorie convențională asupra celei mai mari puteri nucleare fără a avea capacitatea de a intercepta și contracara armele hipersonice moderne”, a spus el.

„Acesta este un risc serios. Trebuie să existe o schimbare completă a politicii generale a Europei cu privire la conflictul din Ucraina.”