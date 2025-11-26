Bulgarii au ieșit să protesteze în stradă după ce Guvernul a decis să crească salariile bugetarilor: "Cea mai coruptă țară din UE"

1 minut de citit Publicat la 22:30 26 Noi 2025 Modificat la 22:35 26 Noi 2025

Protest anti-corupție la Sofia. Foto: Hepta

Mii de bulgari au protestat, miercuri, în fața Parlamentului de la Sofia împotriva proiectului de buget pe 2026, care prevede o creștere a salariilor în sectorul public dar și o majorare a impozitelor, transmite Agerpres, care citează AFP.

Protestatarii și-au exprimat temerile că majorările de salarii sunt menite să mascheze corupția instituțională, adaugă sursa citată.

Протестът в София срещу опита на шопарите да откраднат парите ни през “Бюджет 2026”.

Снимка: Iassen Djabirov pic.twitter.com/Yftidl31vt — Дани Иванов???? (@Taralejblog) November 26, 2025

''Nu am constatat o diminuare a infracționalității care să justifice creșteri la Ministerul de Interne şi, în opinia mea, aceste fonduri vor servi la cumpărarea de voturi'', a declarat Maria Sirakova, o femeie în vârstă de 50 de ani.

Protestatarii au încercat să-i blocheze pe deputați în clădirea Parlamentului

Manifestanții au încercuit clădirea legislativului bulgar pentru a împiedica ieșirea deputaților și au scandat ''Demisia'' şi ''Mafia''.

Demonstrația, organizată de alianța pro-europeană CC/BD, a fost sprijinită de extrema dreaptă.

''Proiectul de buget nu face decât să restrângă dorința de a investi în sectorul privat. Am ales să rămân în Bulgaria, dar nu într-o țară a afacerilor dubioase'', a spus Ivana Ivanova, o studentă la Drept în vârstă de 20 de ani.

Manifestanții acuză că instituțiile ce gestionează finanțele publice sunt corupte și învechite, în contextul în care Bulgaria este țara cea mai săracă din Uniunea Europeană.

Transparency International: Bulgaria, cea mai coruptă țară din UE

Bugetul de stat elaborat de guvern urmează să fie adoptat în cursul primei săptămâni din decembrie.

La 1 ianuarie 2026, Bulgaria va intra oficial în zona euro.

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a estimat că deficitul bugetar în Bulgaria ar urma să atingă 4,3% din PIB în 2027, ca efect al investițiilor în sectorul Apărării.

În timpul prezentării proiectului de buget, guvernul bulgar a afirmat că prioritatea sa rămâne ''asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a finanțelor publice'', cu respectarea criteriilor europene.

Începând din ianuarie, Bulgaria este guvernată de o coaliție între partidul conservator GERB, socialiști şi formațiunea "Există un astfel de popor".

Potrivit indicelui Transparency International, Bulgaria este țara cea mai coruptă din Uniunea Europeană.