Bulgarii construiesc autostrada care scurtează drumul românilor până în Grecia. Ce traseu va avea

1 minut de citit Publicat la 11:07 29 Mai 2026 Modificat la 11:07 29 Mai 2026

Vești bune pentru românii care merg cu mașina în Grecia: Bulgaria a început construcția autostrăzii Ruse - Veliko Târnovo (A7), un proiect rutier care va reduce semnificativ timpul de deplasare spre destinațiile de vacanță din nordul Greciei.

Potrivit autorităților bulgare, doar pe acest tronson șoferii vor economisi între 45 de minute și o oră de condus, iar traficul va deveni mai sigur și mai fluent, în special pentru turiștii care merg spre insulele Thassos și Samothraki sau către orașul Kavala, traversând Bulgaria spre punctul de frontieră Makaza.

Au început lucrările la primii 40 de kilometri

Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria a anunțat miercuri startul lucrărilor pentru un tronson de 40,14 kilometri între orașele Ruse și Byala, parte a viitoarei autostrăzi Ruse - Veliko Tărnovo, potrivit publicației bulgare Sega.

Proiectul tehnic este deja finalizat, iar terenurile necesare construcției au fost expropriate. Contractul, care include atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor, a fost atribuit consorțiului condus de DZZD HEMUS-16320. Din asociere fac parte companiile Infra Expert AD, Automagistrali – Cerno More AD, Putinzheneringstroy-T EAD și Transconsult-22 EOOD.

Valoarea contractului se ridică la 448,16 milioane de euro, fără TVA, iar costurile pentru supervizarea lucrărilor sunt estimate la încă 6,5 milioane de euro.

Cum va arăta autostrada Ruse - Veliko Târnovo

În total, autostrada va avea 132,84 kilometri și va fi împărțită în trei loturi:

Ruse - Byala: 40,14 km;

Varianta de ocolire Byala: 35,4 km, unde lucrările au început încă din 2023;

Byala - Veliko Târnovo: 57,2 km.

Proiectul este considerat strategic pentru rețeaua rutieră europeană și beneficiază de finanțare europeană prin Programul pentru Conectivitate în Transport, în valoare de peste 524 de milioane de euro.

Ruta va porni din Ruse, în apropierea celui de-al treilea pod planificat peste Dunăre, și va continua până în orașul Debeleț, unde traficul va fi direcționat către Pasul Șipka și Pasul Republicii.

Noua autostradă va asigura o conexiune rapidă între țările din nord-estul Europei, prin România și Bulgaria, către Grecia și Turcia, facilitând inclusiv legătura dintre Marea Baltică și Marea Mediterană.

Când va fi gata autostrada

Pe primele două loturi vor fi construite 11 viaducte, dintre care 7 pe segmentul Ruse - Byala. De asemenea, proiectul include 10 noduri rutiere pentru conexiunile cu drumurile naționale și locale, precum și 8 treceri speciale pentru accesul către terenurile agricole.

Autoritățile bulgare estimează că primele două loturi, până la Byala, vor fi deschise circulației în perioada 2028–2029. Întreaga autostradă de mare viteză până la Veliko Târnovo ar urma să fie finalizată în jurul anului 2030.