Cabinetul britanic se întrunește astăzi. Unii miniștri îi cer lui Keir Starmer să anunțe un calendar pentru demisia din funcție

Publicat la 08:08 12 Mai 2026 Modificat la 08:08 12 Mai 2026

Cabinetul britanic se reunește joi dimineață, într-un moment de tensiune la vârful guvernului privind viitorul premierului. Ministra de interne, Shabana Mahmood, se numără printre miniștrii care îi cer lui Sir Keir Starmer să prezinte un calendar pentru demisie, scrie BBC.

Potrivit informațiilor disponibile, Mahmood e printre membrii cabinetului care susțin că Sir Keir ar trebui să anunțe clar când intenționează să plece.

Șase consilieri ministeriali au fost înlocuiți de Downing Street, după ce fie au demisionat, fie i-au cerut lui Sir Keir să stabilească un calendar pentru înlocuirea sa.

Numărul deputaților laburiști care îi cer lui Sir Keir să demisioneze sau să anunțe un calendar al plecării a ajuns la 72.

Printre consilierii ministeriali care au demisionat luni s-a aflat Joe Morris, secretar parlamentar privat al ministrului sănătății Wes Streeting, considerat un posibil candidat la conducerea partidului. Morris a declarat că premierul „nu mai are încrederea publicului”.

Au mai demisionat Melanie Ward, secretar parlamentar privat al vicepremierului David Lammy, Naushabah Khan, secretar parlamentar privat al ministrului pentru Cabinet Office Darren Jones, și Tom Rutland, secretar parlamentar privat al ministrei mediului Emma Reynolds.

Alți doi consilieri ministeriali s-au alăturat apelurilor ca Sir Keir să anunțe un calendar al plecării: Gordon McKee, secretar parlamentar privat al ministrului pensiilor Pat McFadden, și Sally Jameson, secretar parlamentar privat al ministrei de interne Shabana Mahmood.

Într-un discurs susținut anterior, premierul a insistat că le va demonstra „celor care se îndoiesc” că se înșală și a spus că nu intenționează să demisioneze. El a recunoscut că guvernul a făcut greșeli, dar a susținut că „a luat corect marile decizii politice”.

Presiunea asupra sa a crescut însă pe parcursul zilei, după ce susținători ai primarului din Greater Manchester, Andy Burnham, au cerut ca premierul să anunțe un calendar pentru demisie.

Cereri pentru o plecare mai rapidă au venit și din aripa dreaptă a partidului, inclusiv din partea unor apropiați ai lui Wes Streeting. O retragere rapidă ar reduce șansele lui Burnham de a candida la conducerea partidului.

Presiunile asupra lui Sir Keir s-au intensificat după ce Partidul Laburist a pierdut aproape 1.500 de consilieri locali în alegerile din Anglia. În același timp, Reform UK a crescut puternic, iar Verzii au câștigat teren în Londra și în alte zone urbane. Partidul a pierdut și puterea în Țara Galilor, unde dominase scena politică timp de un secol. În Scoția, laburiștii au obținut doar 17 din cele 129 de mandate din Parlamentul de la Holyrood, cel mai slab rezultat al lor la alegerile scoțiene.

Într-o declarație, Morris a spus că aleșii locali și candidații laburiști „au ajuns să fie învinovățiți pentru decizii care nu le-au aparținut”. „În ciuda eforturilor premierului, alegătorii pur și simplu nu mai cred că el poate conduce schimbarea pentru care au votat”, a spus deputatul de Hexham. „Este în interesul țării și al partidului ca premierul să stabilească rapid un calendar prin care un nou lider să fie instalat, să recâștige încrederea publicului și să se asigure că guvernul poate îndeplini promisiunile făcute.”

Tom Rutland, deputatul de East Worthing and Shoreham, a spus: „Pentru mine este clar că premierul și-a pierdut autoritatea nu doar în grupul parlamentar laburist, ci și în țară, și că nu o va putea recâștiga.”

Naushabah Khan, deputată de Gillingham and Rainham, a afirmat că premierul „a pierdut încrederea publicului”. „Nu am intrat în politică pentru a sta deoparte în timp ce eșuăm. Avem nevoie acum de o schimbare clară de direcție și fără jocuri politice”, a spus ea. „Cer o nouă conducere, astfel încât să putem reconstrui încrederea și să oferim viitorul mai bun pentru care au votat britanicii.”

Sally Jameson, secretar parlamentar privat al lui Mahmood, a spus că Sir Keir ar trebui „să stabilească un calendar clar pentru plecarea sa în septembrie sau la scurt timp după aceea”.

Jonathan Hinder, deputat laburist de Pendle and Clitheroe, s-a alăturat apelurilor pentru demisia lui Sir Keir. El a declarat la BBC Newsnight că „niciun premier nu poate supraviețui unei astfel de situații”. „Realitatea dură este că fiecare deputat laburist vă va spune același lucru: el nu a fost niciodată un atu electoral”, a spus Hinder.

Încercând să-și relanseze mandatul după rezultatele alegerilor de vineri, Sir Keir a susținut un discurs în care a promis că va „înfrunta marile provocări”.

El și-a repetat dorința de a construi relații mai apropiate cu Uniunea Europeană și a anunțat că British Steel va fi naționalizată. Legislația necesară urmează să fie prezentată chiar în această săptămână. Premierul a promis, de asemenea, că nu va abandona lupta. El a spus că o astfel de decizie ar „arunca țara în haos, așa cum au făcut conservatorii de nenumărate ori”.

Downing Street a primit un moment de respiro după ce deputata laburistă Catherine West a renunțat să lanseze o provocare pentru conducerea partidului. În weekend, deputata din nordul Londrei amenințase că va declanșa o competiție internă prin înscrierea propriei candidaturi. După discursul premierului, ea i-a cerut însă să stabilească un calendar pentru plecarea sa până în septembrie.

Deși nu încerca să devină ea însăși lider al Partidului Laburist, West spera să îi convingă pe alții să intre în cursă.

Un alt posibil candidat la conducere, fosta vicepremieră Angela Rayner, a declarat la o conferință a sindicatului Communication Workers Union că „noi, ca partid, trebuie să facem mai bine de atât”. Ea a spus că Sir Keir „a recunoscut frustrarea” exprimată de alegători prin rezultatele alegerilor de săptămâna trecută, dar a adăugat că „vom fi judecați după fapte, nu doar după vorbe”. Rayner și-a repetat și apelul ca Andy Burnham, care a renunțat la mandatul de deputat în 2017, să fie lăsat să revină în Parlament.