Keir Starmer cochetează cu revenirea UK în structurile UE după rezultatul dezastruos de la alegerile locale

După ce a suferit o înfrângere grea la ultimele alegeri locale, prim-ministrul britanic, Keir Starmer, cochetează din nou cu ideea abandonării propriilor sale linii roșii când vine vorba de Brexit, în condițiile în care se află în fața unei noi lupte pentru salvarea guvernului său, relatează Politico.

Prim-ministrul de la Londra este în fața unei noi bătălii pentru a-și salva carirera politică și guvernul după un rezultat dezastruos la cele mai recente alegeri locale din Marea Britanie.

Lideri ai Partidului Laburist au cerut să-i ceară să demisioneze după rezultatul de săptămâna trecută.

Într-un discurs sfidător de luni, însă, prim-ministrul britanic a spus că va stabili „o nouă direcție” pentru Marea Britanie la următorul summit UE de la Bruxelles, acolo unde ar vrea să „propună o platformă pe baza căreia să putem construi” legături mai solide cu Uniunea Europeană.

„Guvernul precedent a fost definit de ruperea relației noastre cu Europa. Acest guvern laburist va fi definit de reconstruirea relației noastre cu Europa prin plasarea Marii Britanii în inima Europei, în așa fel încât să fim mai puternici economic, mai puternici comercial și mai puternici în domeniul apărării”, le-a spus el activiștilor și parlamentarilor laburiști.

Întrebat de jurnaliști dacă asta ar însemna că va renunța la liniile sale roșii din manifestul prin care a exclus revenirea în Piața Unică a UE și în Uniunea Vamală, Starmer a răspuns: „Ce îmi doresc este să facem un mare salt înainte la summitul UK-UE din acest an și să avem o relația economică, comercială și securitară mai apropiată, iar asta să fie platforma pe care să o putem construi pentru a merge înainte”.

„Făcând asta, cred cu tărie că trebuie să renunțăm la argumentele trecutului, să nu mai deschidem răni vechi închise și să mergem înainte împreună ca să facem această țară mai puternică și mai justă – asta e abordarea pe care o urmăresc”.

Acest răspuns arată că Starmer și-a schimbat radical punctul de vedere pe care-l avea în urmă cu un an.

Starmer, dispus să realinieze Regatul cu Uniunea Europeană

Starmer a spus că a „învățat multe din acești doi ani în funcție în ce privește politicile necesare pentru țara noastră”. „Schimbările incrementale nu sunt suficiente când vine vorba de creștere economică, apărare, Europa, energie – avem nevoie de un răspuns mai solid decât cel pe care-l anticipasem în 2024, pentru că nu trăim vremuri obișnuite”, a mai spus șeful guvernului britanic.

Keir Starmer a mai spus în trecut că vrea să reseteze relația cu UE și că guvernul său lucrează la planuri pentru a crește numărul domeniilor în care UK se aliniază cu regulile europene, în speranța că se va ajunge la o relație comercială mai lină.

E greu de crezut că va fi simplu, însă, pentru UK. UE va cere, probabil, plăți în numerar și chiar, posibil, libera circulație a persoanelor ca preț pentru o participare mai amplă la piața unică a UE, în funcție de amploarea planurilor.

Summitul, a doua reuniune anuală dintre Starmer și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu are încă o dată stabilită, dar este așteptat să aibă loc în cursul verii.

Înfrângere categorică la ultimele alegeri locale

Laburiștii lui Keir Starmer au suferit o înfrângere usturătoare, vineri, la alegerile locale din Regatul Unit, în timp ce extrema dreaptă condusă de Nigel Farage a câștigat un număr uriaș de consilii locale și municipale.

Nici celălalt partid mainstream nu a dus-o mai bine – conservatorii s-au clasat pe locul patru la numărul de consilii câștigate, în timp ce liberal-democrații au obținut câteva victorii importante față de ultimele alegeri.

Starmer a declarat, vineri, că rezultatele sunt „foarte dificile” pentru Partidul Laburist, își asumă responsabilitatea, iar partidul trebuie „să reflecteze și să răspundă”. A spus, totuși, că nu are nicio intenție să demisioneze și că va conduce formațiunea și la următoarele alegeri parlamentare, programate pentru anul 2029.

„Rezultatele sunt dificile, foarte dificile, și nu are rost să le îndulcim. Am pierdut reprezentanți laburiști extraordinari în toată țara, oameni care au pus enorm de mult suflet în comunitățile lor și în partidul nostru.

Iar asta doare și trebuie să doară, iar eu îmi asum responsabilitatea. Când alegătorii transmit un astfel de mesaj, trebuie să reflectăm și trebuie să răspundem.

Cred că marea majoritate a oamenilor înțeleg că ne confruntăm cu provocări uriașe ca țară. Am trecut printr-o serie de șocuri economice în ultimii ani, iar situația internațională este, în prezent, foarte dificilă. Oamenii știu asta.

Dar tot vor ca viața lor să se îmbunătățească, tot vor să vadă schimbarea pe care am promis-o. Știu că status quo-ul îi dezamăgește și sunt frustrați, pentru că nu simt schimbările”, a spus prim-ministrul britanic.

Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană de șase ani

Regatul Unit a părăsit Marea Britanie pe 31 decembrie 2020, după mai mult de patru ani de negocieri intense cu Uniunea Europeană pe tema decuplării economiei britanice de cea a blocului.

Procesul de ieșire a țării din bloc s-a întins pe mandatul a două guverne succesive și a fost încheiat după o mulțime de controverse și scandaluri între oficialii europeni și cei britanici.

De atunci, relațiile statului britanic cu blocul european au evoluat de la a fi înghețate în perioada guvernelor conservatoare (Johnson, Truss, Sunak) până la a fi cordiale după vara lui 2024, când Starmer a preluat conducerea guvernului.

Până recent, însă, Starmer a refuzat să vorbească de posibila revenire a Regatului în Uniunea Europeană, spunând că problema este tranșată „pentru următoarele câteva generații”.

Recent, însă, situația internațională generată de războiul din Ucraina și de Trump l-au făcut pe Starmer să ia în calcul o resetare a relației cu UE și poate chiar o revenire în unele structuri europene - precum Piața Unică.