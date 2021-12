Protestatarii au dat foc vechii clădiri a Parlamentului, în Australia

Focul a cuprins intrarea în clădirea de patrimoniu, înainte de a fi stins de pompieri.

Lucrătorii din interior au fost evacuați de urgență.

Nu au fost semnalate persoane rănite.

Incidentul vinde după două săptămâni de proteste în locația respectivă.

Violențe de o astfel de anvergură sunt neobișnuite în Australia, dar izbucnirile de furie populară s-au îndesit în timpul pandemiei, notează BBC.

Unii dintre participanții la proteste s-au identificat drept membri ai grupurilor anti-guvernamentale și de "cetățeni suveraniști", adaugă sursa citată.

Premierul Scott Morrison a condamnat violențele, declarând că "nu așa funcționează Australia".

"Sunt îngrozit și dezgustat de comportamentul unor cetățeni care au dat foc acestui simbol a democrației în țară", a spus prim-ministrul.

"Incendierea unei clădiri nu este un protest legal, este o infracțiune gravă", a spus, la rândul său, vicepremierul Barnaby Joyce.

More footage of people watching as a fire consumes the front entrance to Old Parliament House in Canberra. Police and other agencies will have lots of footage to work with as they investigate. pic.twitter.com/xwbhlpB5zM