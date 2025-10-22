Capitala europeană în care oamenii ar putea avea voie să circule cu mașina doar 12 zile pe an. Se cere referendum

Circulaţia automobilelor ar putea fi limitată la 12 zile pe an de persoană, la Berlin. Foto: Hepta

Din 2026, Berlin ar putea deveni „laboratorul” unui experiment fără precedent în Europa. Totul pleacă de la mișcarea ecologistă „Berlin fără mașină”, care propune o lege ce ar limita drastic folosirea vehiculelor personale în centrul orașului. Conform inițiativei, fiecare locuitor ar putea folosi mașina doar 12 zile pe an în interiorul cercului S-Bahn, zona centrală a capitalei germane, echivalentul „Parisului intra-muros” pentru Berlin, scrie Le figaro.

Scopul proiectului este transformarea majorității străzilor în „zone cu trafic redus”, după o perioadă de tranziție de patru ani. Practic, fiecare persoană ar avea 12 perioade de câte 24 de ore pentru a circula cu mașina personală. Alte 12 zile ar putea fi adăugate pentru fiecare membru al familiei. Astfel, un cuplu cu trei copii ar putea circula cu mașina timp de 60 de zile pe an. Măsura nu se aplică persoanelor cu mobilitate redusă, taxiurilor, vehiculelor de livrare, meșteșugarilor și mașinilor de urgență.

Proiectul a fost considerat constituțional

Pe 25 iunie, Curtea Constituțională a landului Berlin a validat proiectul. Judecătorii au decis că limita de folosire a mașinilor nu încalcă niciun drept fundamental și că reducerea traficului auto urmărește obiective legitime de sănătate publică și protecție a mediului. Hotărârea precizează clar că dreptul de a conduce o mașină pe drumurile publice nu este un drept absolut și că statul poate lua măsuri pentru binele general.

Parlamentul Berlinului are termen până pe 25 octombrie să decidă dacă adoptă sau respinge legea. Cel mai probabil, proiectul nu va fi aprobat, partidul conservator Uniunea Creștin-Democrată (CDU), aflat la conducere împreună cu social-democrații, fiind ferm împotriva inițiativei. Johannes Kraft, președintele Comisiei pentru Mobilitate din Parlamentul berlinez, a numit cele 12 zile fără mașină „un monstru birocratic” și a criticat ceea ce consideră „o expropriere de facto” a proprietății private.

Ce urmează: referendum în 2026

Dacă Parlamentul respinge proiectul, organizația „Berlin fără mașină” poate solicita o consultare publică în termen de o lună. Aceasta durează patru luni, timp în care cetățenii pot susține organizarea unui referendum. Dacă 7% dintre alegători, adică 180.000 de persoane, sprijină proiectul, inițiativa va fi supusă votului public în 2026.

Inițiatorii rămân fermi: reducerea numărului total de vehicule în circulație este obiectivul principal. „Viitorul Berlinului trebuie să fie despre siguranță, sănătate și protecția mediului, nu despre traficul auto haotic”, transmit ei pe site-ul oficial al mișcării.