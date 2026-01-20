Care e vârsta de pensionare în Europa. Germanii pot ieși la pensie la 66 de ani

Vârsta de pensionare fixată la 65 de ani este o practică obișnuită în Europa. Foto: Getty Images

În prezent, vârsta de pensionare fixată la 65 de ani este o practică obișnuită în Europa. Cu toate acestea, multe țări au decis să ridice vârsta de pensionare aproape de 67 de ani. În principal, modificările vârstelor de pensionare sunt programate să aibă loc între 2020 și 2030. De asemenea, Danemarca va avea cea mai ridicată vârstă de pensionare din Europa, după ce parlamentul său a adoptat o lege care o ridică la 70 de ani până în 2040.

Conform OCDE, „pe baza legăturilor stabilite între vârsta de pensionare și speranța de viață”, se preconizează că vârsta de pensionare va crește în 20 de țări pentru bărbați și în 24 de țări pentru femei, din cele 32 de țări analizate în Europa. Unele se bazează, de asemenea, pe măsuri deja legislative.

Vârsta de pensionare în Germania, Italia și Franța

În Germania, vârsta de pensionare este de 66 ani și este preconizată o creștere la 67 până în 2031.

Guvernul Germaniei a aprobat recent o reformă a pensiilor, care include stimulente pentru menținerea lucrătorilor pe piața muncii pentru o perioadă mai lungă, ca parte a măsurilor de promovare a creșterii în cea mai mare economie a zonei euro.

Această măsură vine în contextul în care guvernele din Europa încearcă să abordeze deficitul de forță de muncă și să ușureze povara asupra sistemelor lor de pensii, pe măsură ce populația îmbătrânește.

În 2030, populația activă a Germaniei va scădea cu 6,3 milioane de persoane față de 2010, potrivit unui raport demografic al Ministerului de Interne. Acest lucru va duce la scăderea PIB-ului pe cap de locuitor, deoarece vor exista mai puțini lucrători pentru fiecare pensionar.

În Franța, legea recentă prevede trecerea de la 62 la 64 de ani ca vârstă medie pentru pensionare și minim de contribuție de 43 de ani pentru pensia completă, așa cum arată platforma etk.fi.

În Italia, vârsta de pensionare legală standard pentru a primi pensia de stat este 67 de ani în 2025/2026. Aceasta este ținta actuală stabilită de legislația italiană, care leagă treptat vârsta de pensionare de speranța de viață — ceea ce înseamnă că în viitor (după 2026–2027) acești ani pot crește ușor pe baza datelor demografice.

Care e regula în alte țări din UE

Din ce în ce mai mult, vârsta de pensionare este legată de speranța de viață. Pe lângă Finlanda, acest mecanism este disponibil în Cipru, Danemarca, Estonia, Grecia, Italia, Olanda, Portugalia și Slovacia. De asemenea, în Regatul Unit, după creșteri bazate pe decizii, vârsta de pensionare se va schimba automat în funcție de speranța de viață.

În unele țări, vârstele de pensionare sunt diferite pentru bărbați și femei. În astfel de țări, femeile au o vârstă de pensionare mai mică. De regulă, pe măsură ce vârstele de pensionare cresc, acestea vor fi aceleași pentru bărbați și femei.

În multe țări este posibilă pensionarea anticipată, înainte de vârsta generală de pensionare a pensiei pentru limită de vârstă.

Țările din Europa de Vest

Aceste țări au în general vârste de pensionare între 62 și 67 de ani, iar unele state au stabilit creșteri treptate pentru următorii ani.

Olanda: 67 ani (2025), cu creștere la 67 ani și 3 luni până în 2030.

Belgia: 65 ani, viitor 67 în 2030.

Luxemburg: 65 ani.

Franța: 62 ani și 6 luni (2025), cu viitoarea vârstă completă de 64 de ani în 2032.

Irlanda: între 66 și 70 de ani, în funcție de sistemul flexibil de pensii.

Spania: 66 ani și 8 luni (2025), urmând să ajungă la 67 în 2027.

Portugalia: 66 ani și 7 luni.

Aceste țări se confruntă cu presiuni demografice și au introdus scheme flexibile pentru a permite pensionarea anticipată sau întârziată.

Europa Centrală

Țările din Europa Centrală aplică vârste standard de pensionare între 63 și 67 de ani, unele ajustând aceste limite în funcție de speranța de viață.

Austria: 65 ani (61 pentru anumite categorii), viitor 65 în 2033.

Cehia: 64 ani și 4 luni, viitor 65 în 2030.

Slovacia: 63 ani și 4 luni, viitor 64 în 2030.

Ungaria: 65 ani.

Slovenia: 65 ani.

Aceste state au sisteme de pensii legate mai puțin de speranța de viață, dar planifică ajustări pentru menținerea sustenabilității financiare.

Europa de Est

Țările est-europene au vârste de pensionare situate între 62 și 67 de ani, cu diferențe mari între pensia standard și posibilitățile de pensionare anticipată.

Polonia: 65 / 60 ani (diferite scheme).

Bulgaria: 67 ani.

România: 65 / 62 ani și 4 luni, viitor 63 în 2030.

Croația: 65 / 63,9 luni.

Estonia: 64 ani și 9 luni, viitor 65 în 2026–2027.

Letonia: 65 ani.

Lituania: 64 ani și 10 luni / 64 ani și 8 luni, viitor 65 în 2026.

Cipru: 65 ani.

În aceste țări, legislația prevede adesea scheme flexibile de pensionare anticipată, dar vârsta standard continuă să crească treptat.

Europa de Nord

Țările nordice oferă sisteme de pensii flexibile, cu vârste standard între 62 și 70 de ani, adesea legate de speranța de viață.

Danemarca: 67 ani, cu viitor 70 până în 2040.

Suedia: 63–69 ani (sistem flexibil), pensia standard va fi 64–67 în 2027.

Finlanda: 64 ani și 9 luni – 69 ani, viitor 65 în 2027–2030.

Norvegia: 62–75 ani, pensia standard la 67 ani.

Aceste țări permit ajustarea vârstei de pensionare în funcție de contribuțiile acumulate și opțiunile individuale.

La ce vârstă se pensionează americanii

În Statele Unite, vârsta de pensionare depinde de tipul de beneficii Social Security. Americanii pot începe să primească pensia de la 62 de ani, însă cu o reducere permanentă a sumelor lunare, iar vârsta completă pentru beneficii standard este 67 de ani pentru cei născuți după 1960.

În schimb, dacă amână pensionarea până la 70 de ani, primesc o sumă lunară mai mare. Comparativ cu Europa, SUA oferă mai multă flexibilitate, dar vârsta standard pentru pensia completă se situează aproximativ la același nivel cu țările vest-europene.