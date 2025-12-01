Casa Albă dezvăluie rezultatul investigației RMN la care a fost supus Trump. Președintele SUA e într-o stare de sănătate „excelentă”

Donald Trump, care are 79 de ani, a fost supus unor investigații imagistice avansate la Centrul Medical Militar Național Walter Reed în luna octombrie. Foto: Getty Images

După ce Donald Trump a promis că va publica rezultatul investigației RMN la care a fost supus și a susținut că nu știe ce parte a corpului i-a fost examinată, Casa Albă a oferit explicații mai curprinzătoare despre procedură. Astfel, secretara de presă Karoline Leavitt a afirmat că a fost vorba de un RMN la sistemul cardiovascular al președintelui, realizat preventiv, care a arătat că Donald Trump este într-o stare de sănătate „excelentă”, relatează CNBC.

Donald Trump, care are 79 de ani, a fost supus unor investigații imagistice avansate la Centrul Medical Militar Național Walter Reed în luna octombrie. Motivul investigației a fost învăluit de mister și abia acum, după o analiză publicată în New York Times în care se sugera că starea de sănătate a președintelui american e în declin, Administrația Trump a oferit mai multe detalii.

Astfel, secretara pentru presă Karoline Leavitt a citit cu voce tare un rezumat în timpul conferinței de presă zilnice, în care se preciza că RMN-ul a făcut parte din „examinarea medicală fizică completă” a lui Trump și a fost solicitat deoarece bărbații din grupa lui de vârstă au nevoie „de o evaluare amănunțită a sănătății cardiovasculare și abdominale”.

Casa Albă a descris investigația imagistică drept una de rutină și preventivă, menită să identifice din timp eventualele probleme și să confirme buna funcționare a organismului. Potrivit medicului lui Trump, dr. Sean Barbabella, imagistica cardiovasculară nu a arătat semne de îngustare a arterelor, afectare a fluxului sanguin sau anomalii ale inimii ori vaselor de sânge.

Medicul a mai constatat că camerele inimii aveau dimensiuni normale, pereții vaselor păreau netezi și sănătoși, iar examinarea nu a indicat inflamații sau cheaguri. Dr. Barbabella a raportat, de asemenea, că toate organele majore păreau sănătoase și bine perfuzate, fără să se observe probleme acute sau cronice.

Barbabella a descris sistemul cardiovascular al președintelui ca fiind în „stare excelentă”.

În ciuda detaliilor prezentate de Leavitt despre RMN și a publicării ulterioare a memoriului care rezuma rezultatele investigației furnizate de dr. Barbabella, Casa Albă nu a făcut publice imaginile obținute în urma RMN-ului.