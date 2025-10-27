Donald Trump a fost supus unui examen RMN. Motivul investigației e învăluit în mister

1 minut de citit Publicat la 14:02 27 Oct 2025 Modificat la 14:02 27 Oct 2025

Donald Trump a fost supus unui examen RMN. Foto: Hepta

Președintele american Donald Trump a declarat luni că a fost supus unei examinări RMN, fără a spune de ce, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

'A fost perfect', le-a spus el reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, în drum spre Tokyo.

O scanare prin rezonanță magnetică folosește magneți și unde radio pentru a oferi imagini detaliate din interiorul corpului. Poate fi folosită pentru a monitoriza o serie de afecțiuni.

Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost cea mai în vârstă persoană instalată în funcția de președinte al SUA când a revenit la Casa Albă în ianuarie și este a doua cea mai în vârstă persoană care ocupă acest post.

La începutul acestei luni, medicul președintelui american a declarat că Trump este 'într-o stare de sănătate excepțională', după o evaluare medicală.

În iulie, Casa Albă a dezvăluit că Trump prezenta umflături la nivelul gambelor și vânătăi la mâna dreaptă, după ce fotografiile l-au arătat pe președinte cu glezne umflate și machiaj care acoperea partea afectată a mâinii.

Medicul lui Trump, Sean Barbabella, a precizat într-o scrisoare publicată de Casa Albă la acea vreme că testele au confirmat că problema de la picioare era cauzată de 'insuficiența venoase cronice', o afecțiune benignă și comună, în special la persoanele de peste 70 de ani.

Medicul a spus că vânătăile de pe mâna lui Trump reprezintă o iritație minoră a țesuturilor moi cauzată de strângerile frecvente de mână și utilizarea aspirinei, pe care Trump o ia ca parte a unui 'regim standard de prevenție cardiovasculară'.

De atunci, Casa Albă a minimalizat îngrijorările legate de sănătatea lui Trump, fără a detalia modul în care este tratată problema de la picioare.