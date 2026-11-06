Casa Bodescu, locul în care a fost votată Unirea Basarabiei cu România, a fost restaurată și redeschisă

1 minut de citit Publicat la 20:59 06 Noi 2026 Modificat la 20:59 06 Noi 2026

Lucrările au inclus reconstrucția acoperișului, înlocuirea ferestrelor și ușilor, reabilitarea fațadei și reparații interioare. Sursă foto: Facebook - Primăria municipiului Bălți

Casa Bodescu din municipiul Bălți, clădire în care a fost votată Unirea Basarabiei cu România, în 1918, și-a redeschis porțile după doi ani de lucrări de restaurare. Edificiul, care a găzduit de-a lungul timpului instituții administrative importante, inclusiv Prefectura județului Bălți în perioada interbelică, devine acum sediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, potrivit Agerpres.

Redeschiderea clădirii a avut loc în prezența ambasadorului României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, care a subliniat importanța recuperării patrimoniului istoric și a memoriei comune.

„Casa Bodescu, locul unde a început Unirea Basarabiei cu Țara, și-a redeschis porțile. Astăzi, la Bălți, o parte a istoriei noastre comune a fost recuperată. Într-un oraș în care bustul lui Mihai Eminescu stă încă în umbra unui tanc sovietic, cu țeava îndreptată ostentativ spre Prut, recuperarea Casei Bodescu capătă o semnificație aparte”, a declarat diplomatul vineri, conform unei postări pe rețelele sociale.

Valoarea totală a proiectului de restaurare este de 15,8 milioane de lei. Lucrările au inclus reconstrucția acoperișului, înlocuirea ferestrelor și ușilor, reabilitarea fațadei, reparații interioare și modernizarea sistemelor inginerești.

Evenimentul a marcat și semnarea unor noi contracte de finanțare pentru dezvoltarea regională. Cinci primării din nordul Republicii Moldova au obținut finanțări pentru proiecte cu o valoare totală de aproximativ 145,5 milioane de lei. Investițiile vor fi realizate în raioanele Drochia, Dondușeni, Edineț, Sîngerei și Soroca.

Printre proiectele anunțate se numără extinderea infrastructurii de canalizare în municipiul Soroca, precum și lucrări de modernizare a infrastructurii urbane în orașul Sîngerei.

Restaurarea Casei Bodescu și investițiile anunțate pentru comunitățile din nordul Republicii Moldova au evidențiat importanța atât a valorificării patrimoniului istoric, cât și a dezvoltării infrastructurii regionale.

Agenda diplomatului a inclus și un moment de omagiere a eroilor români căzuți la datorie. Acesta a depus un omagiu la Cimitirul de Onoare al Eroilor Români din Fălești, în memoria celor care și-au jertfit viața pentru țară.

De asemenea, ambasadorul a vizitat Universitatea de Stat 'Alecu Russo' din Bălți, unde a evidențiat importanța cooperării în domeniul educației și a sprijinului acordat de România instituțiilor de învățământ din Republica Moldova.

Tot vineri, ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a participat la evenimentul 'Republica Moldova Prezintă', organizat la Iași, unde a evidențiat importanța consolidării relațiilor economice dintre România și Republica Moldova, precum și oportunitățile de investiții și parteneriate pentru antreprenorii de pe ambele maluri ale Prutului.