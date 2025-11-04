Câți ani de închisoare riscă un american care l-a amenințat cu moartea pe Trump: “Ar trebui să fie executat. O să iau niște arme"

<1 minut de citit Publicat la 11:01 04 Noi 2025 Modificat la 11:01 04 Noi 2025

Donald Trump a fost amenințat cu moartea pe rețelele de socializare. FOTO: Hepta

Un bărbat din Chicago a fost acuzat pentru că l-a amenințat cu moartea pe președintele Donald Trump pe rețelele de socializare, potrivit ABC News.

Trent Schneider, în vârstă de 57 de ani, a fost acuzat prin plângere penală de amenințare cu rănirea unei persoane, potrivit Biroului Procurorului SUA pentru Districtul Nord din Illinois.

După arestarea sa, luni dimineață, un judecător federal din Chicago a ordonat ca acesta să rămână în custodie federală, au declarat procurorii. Schneider urmează să se prezinte în instanță pentru o audiere de detenție joi.

Conform plângerii, într-un „videoclip în stil selfie” postat pe Instagram pe 16 octombrie, Schneider ar fi spus: „O să iau niște arme. Știu de unde pot face rost de o mulțime de arme și o să mă ocup singur de treabă.”

„M-am săturat de toți fraudatorii voștri. Oamenii trebuie să moară și oamenii vor muri. Cărați-vă dracului cu toții, mai ales tu, Trump. Ar trebui să fii executat”, ar fi spus el în videoclip, conform plângerii.

Un alt utilizator din Florida care a vizionat videoclipul pe 16 octombrie l-a raportat forțelor de ordine, conform plângerii.

Schneider riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare federală dacă este condamnat, a declarat Departamentul de Justiție.