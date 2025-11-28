Ce au discutat Viktor Orban și Vladimir Putin la Moscova: "Garanții pentru la iarnă și pentru anul viitor"

3 minute de citit Publicat la 17:45 28 Noi 2025 Modificat la 18:09 28 Noi 2025

Viktor Orban și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri la Moscova. Foto: Hepta

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán s-a întâlnit vineri la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta aprovizionarea cu energie a Ungariei și războiul din Ucraina, notează CNN.

Ungaria a refuzat timp de ani de zile să își reducă dependența energetică de Rusia și a evitat la limită un șoc economic violent, după ce administrația Trump a impus, luna trecută, sancțiuni celor mai mari doi producători de petrol ai Rusiei, Rosneft și Lukoil.

În contextul acestor măsuri anti-ruse luate de Washington, Orbán s-a plâns că, fără importurile de la Moscova, economia Ungariei va fi pusă „în genunchi”.

Însă Ungaria a fost, până la urmă, scutită de aplicarea sancțiunilor, după ce președintele american Donald Trump a acordat țării o derogare de un an.

Viktor Orban: Am fost la Washington și am reușit. Acum merg la Moscova

„Am călătorit recent la Washington pentru a obține scutirea Ungariei de sancțiunile americane privind energia rusească și am reușit. Acum trebuie să facem următorul pas, garantând că livrările către Ungaria continuă fără întrerupere.

De aceea merg astăzi în Rusia: pentru a mă asigura că aprovizionarea cu energie a Ungariei rămâne sigură și accesibilă în această iarnă și în anul următor”, a scris Orbán, vineri, pe rețelele sociale.

În timpul întâlnirii de vineri, premierul ungar și președintele rus au discutat, de asemenea, despre eforturile conduse de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Putin nu a exclus, vineri, un summit la Budapesta cu omologul american, după cum a consemnat presa rusă, vineri.

La rândul său, ministrul ungar de Externe a scris pe X, cu referire la discuțiile de la Budapesta, următorul mesaj:

„În ceea ce privește războiul din Ucraina, premierul Orbán a reiterat că Ungaria se află de partea păcii. Acest război nu este al nostru, însă deja am plătit un preț ridicat pentru el. Președintele Putin a confirmat că, dacă va avea loc un summit al păcii, acesta se va desfășura la Budapesta.”

.@PM_ViktorOrban’s meeting with President Putin has concluded. We achieved what we came for: Hungary’s energy security is guaranteed. President Putin confirmed that Russia will deliver the contracted volumes of gas and oil, on time, via both the Druzhba oil pipeline and the… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 28, 2025

Putin și Trump au ratat ocazia să se întâlnească luna trecută în capitala Ungariei pentru a discuta încheierea conflictului, după ce poziția aparent inflexibilă a Moscovei în legătură cu condițiile unui armistițiu a iritat Washingtonul, iar președintele SUA a reacționat atunci spunând că nu dorește ca discuțiile să fie o pierdere de timp.

Trump îl scutește un an pe Orban de aplicarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc

Premierul ungar s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie 2025.

La momentul respectiv, președintele SUA și-a justificat derogarea acordată Budapestei argumentând că Ungariei „i-ar fi foarte dificil să obțină petrol și gaze din alte zone, deoarece țara nu are ieșire la mare”.

Analiștii contestă însă această argumentație.

După invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, țările Uniunii Europene au început să-și reducă importurile energetice din statul agresor, în încercarea de a epuiza fondurile de război ale Kremlinului.

Ungaria, Slovacia și Republica Ceh au primit o scutire de la interdicția de import a țițeiului rusesc, în ideea de a avea timp să-și diminueze gradual și voluntar dependența de Moscova.

Ungaria lui Orban și Slovacia lui Fico și-au adâncit dependența energetică de Rusia

În timp ce Republica Cehă a eliminat treptat importurile de țiței rusesc, Ungaria și Slovacia au folosit această scutire pentru a-și crește volumul importurilor cu care Putin își finanțează trupele.

Țițeiul rusesc a reprezentat 86% din totalul achizițiilor de petrol ale Ungariei în 2024, comparativ cu 61% înainte de invazie.

Până în prezent în acest an, 92% din importurile de țiței ale Ungariei au venit din Rusia.

La rândul său, Slovacia este „aproape 100% dependentă” de aprovizionarea de la Moscova, potrivit unui raport din luna mai al Centrului pentru Studiul Democrației și al Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat (CREA).

Isaac Levi, analist la CREA, a declarat pentru CNN la începutul acestei luni că ultima scutire din SUA este o „greșeală teribilă și inutilă, care va permite ca peste 1 miliard de euro să intre în vistieria Kremlinului”.

El a demontat raționamentul administrației Trump pentru scutire acordată Ungariei, arătând că Republica Cehă, o altă țară fără ieșire la mare, nu mai importă țiței rusesc și are prețuri mai mici la pompă decât Ungaria.