Ce au răspuns europenii când au fost întrebați dacă Trump le este prieten sau dușman. 69% cred că armatele naționale nu fac față Rusiei

Aproape jumătate dintre cetățenii statelor de pe continent îl consideră pe președintele american Donald Trump drept „un dușman al Europei”, iar un procentaj mai mare estimează riscul unui război cu Rusia ca fiind ridicat, arată un sondaj recent citat de The Guardian.

Consultarea a fost realizată în nouă țări europene pentru platforma Le Grand Continent, cu sediul la Paris.

Peste două treimi dintre cei chestionați au indicat că armatele naționale nu ar fi capabile să-i apere într-un conflict armat în fața Rusiei.

Sondajul a fost realizat în Franța, Italia, Spania, Germania, Polonia, Portugalia, Croația, Belgia și Olanda.

Sondaj european: 48% spun că Trump este un dușman "categoric"

Potrivit sondajului, 48% dintre cetățenii celor nouă țări îl văd pe Trump ca pe un dușman categoric.

Cei mai mulți care cred astfel se află în Belgia (62%) și Franța (57%), în timp ce procentajele cele mai scăzute au fost consemnate în Croația (37%) și Polonia (19%).

Pe întreg continentul, "trumpismul" este în mod clar considerat o forță ostilă, a explicat Jean-Yves Dormagen, profesor de științe politice și fondator al agenției de sondaje Cluster17.

Potrivit acestui specialist, această percepție se întărește, iar numărul celor care cred că președintele american nu le este nici prieten, nici dușman scade, comparativ cu sfârșitul anului 2024, când Trump și-a câștigat al doilea mandat prezidențial.

"Europa nu se confruntă doar cu riscuri tot mai mari, ci trece și printr-o transformare a mediului său istoric, geopolitic și politic.

Imaginea de ansamblu a sondajului prezintă o Europă anxioasă, profund conștientă de vulnerabilitățile sale și care se luptă să se proiecteze pozitiv în viitor", a mai afirmat Jean-Yves Dormagen.

Cu toate acestea, europenii consideră în continuare relația cu SUA ca fiind importantă din punct de vedere strategic: când au fost întrebați ce poziție ar trebui să adopte UE față de guvernul SUA, cei mai mulți respondenți (48%) au indicat "compromisul".

Sondaj european: 51% consideră că riscul unui război cu Rusia este ridicat

Europeni cred, pe de altă parte, în proporție majoritară (51%) că riscul unui război deschis cu Rusia în următorii ani este ridicat.

18% apreciază acest risc drept "foarte ridicat".

"Un astfel de rezultat ar fi fost de neconceput în urmă cu doar câțiva ani și semnalează schimbarea opiniei europene către o nouă realitate geopolitică în care posibilitatea unui conflict direct pe continent este acum larg acceptată", arată Jean-Yves Dormagen.

Evaluarea riscului de război a fost influențată puternic de apropierea geografică de Rusia.

Astfel, 77% dintre respondenții din Polonia au indicat un probabilitatea unui conflict armat drept ridicată, comparativ cu 54% în Franța, 51% în Germania, 39% în Portugalia și 34% în Italia.

Sondaj european: Încredere scăzută în capacitatea armatelor naționale de a face față Rusiei

Sondajul a mai relevat că încrederea în capacitățile militare naționale este scăzută în toate cele nouă state în care a fost realizată consultarea.

În medie, 69% dintre respondenți au spus despre țara lor că nu ar fi capabilă să se apere împotriva unei agresiuni rusești.

Francezii au fost cei mai încrezători, dar în minoritate (44%).

În Polonia, care are graniță comună cu Rusia, 58% și-au declarat neîncrederea.

În acest context, marea majoritate a respondenților din cele nouă țări au susținut aderarea la UE.

74% au declarat că își doresc ca țara lor să rămână în blocul comunitar, acest sentiment fiind cel mai ridicat în Portugalia (90%) și Spania (89%) și mai scăzut, dar în continuare majoritar, în Polonia (68%) și Franța (61%).