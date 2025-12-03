Ce dezvăluie negocierile de la Moscova despre starea de spirit a lui Putin și care este marea lui îngrijorare

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Ce ne spun cele mai recente negocieri privind războiul dintre Rusia și Ucraina despre dispoziția și intențiile președintelui rus Vladimir Putin? Pentru început, că nu este pregătit să semneze un acord de pace.

Cel puțin nu acum. Și cu siguranță nu acordul (sau acordurile) aflate în discuție, relatează BBC.

„Nu s-a găsit încă o variantă de compromis”, a comentat consilierul pe politică externă al Kremlinului, Yuri Ușakov, după cinci ore de discuții la Moscova între Putin, trimisul american Steve Witkoff și Jared Kushner, consilierul și ginerele lui Donald Trump.

Lipsa unui compromis nu este o surpriză, având în vedere declarațiile dure ale liderului de la Kremlin din ultimele zile.

În intervenții recente, el a descris conducerea ucraineană drept o „juntă de hoțomani”, a acuzat liderii europeni că ar încerca să saboteze eforturile de pace și a insistat că Rusia deține controlul pe câmpul de luptă.

De câteva ori, televiziunile ruse au difuzat imagini cu Putin în haine militare, studiind hărțile frontului și anunțând victorii pe care atât Ucraina, cât și observatorii internaționali le-au contestat.

La aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în ciuda pierderilor grele și a problemelor economice, Putin pare convins că Rusia câștigă războiul și că acesta nu este momentul să se oprească.

Cel puțin asta vrea să creadă Occidentul: că nimic nu îl mai poate opri să-și atingă obiectivele.

Am spus și înainte că, în multe privințe, Vladimir Putin îmi amintește de o mașină fără frâne, fără volan și fără marșarier - un vehicul scăpat în viteză pe autostradă, scrie reporterul BBC Steve Rosenberg.

La aproape patru ani după declanșarea invaziei, încă nu există semne că „Putinmobilul” ar intenționa să încetinească, să schimbe direcția sau să se oprească.

Cu siguranță vrea ca adversarii lui să creadă că nimeni nu îl poate abate din drum: nici liderii europeni, nici administrația Trump, nici președintele Zelenski.

Dar orice mașină are nevoie de combustibil.

Și orice război are nevoie de bani, un flux constant.

În acest moment, în ciuda sancțiunilor internaționale, guvernul rus reușește încă să finanțeze „operațiunea militară specială”, adică războiul din Ucraina. Însă presiunile economice cresc: veniturile din petrol și gaze au scăzut, iar deficitul bugetar s-a adâncit.

Chiar și Putin admite că sunt probleme, vorbind despre „dezechilibre” în economie.

„În mai multe sectoare, producția nu doar că nu a crescut anul acesta, dar chiar a scăzut”, a spus el săptămâna aceasta. „Suntem mulțumiți de această tendință? Nu”.

Marea necunoscută rămâne următoarea: în ce moment - dacă va exista un astfel de moment - problemele economice vor începe să influențeze calculele Kremlinului pe câmpul de luptă?