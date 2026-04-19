Ce este al 25-lea amendament în SUA și cum ar putea fi folosit pentru destituirea lui Donald Trump

2 minute de citit Publicat la 23:45 19 Apr 2026 Modificat la 23:45 19 Apr 2026

Amendamentul 25 la Constituția Statelor Unite a fost adoptat în 1967. Foto: Getty Images

Discuțiile despre posibila folosire a Amendamentului 25 din Constituția SUA au revenit în atenție după o postare dură publicată de Donald Trump pe rețeaua Truth Social, în care acesta a amenințat Iranul și a folosit un limbaj vulgar. În urma mesajului, mai mulți congresmeni democrați au sugerat că ar putea fi luată în calcul îndepărtarea sa din funcție prin acest mecanism constituțional, potrivit PBS.

În postarea respectivă, Trump a făcut referire la atacuri asupra infrastructurii din Iran și a transmis mesaje extrem de agresive, ceea ce a generat reacții puternice în rândul opoziției. Senatorul Chris Murphy a declarat public că, dacă ar face parte din Cabinetul președintelui, ar consulta imediat avocați constituționali privind aplicarea Amendamentului 25, considerând mesajul „complet ieșit din minți”.

Și alți parlamentari democrați au susținut ideea, reluând apeluri mai vechi privind posibilitatea înlăturării lui Trump din funcție, invocând comportamente considerate problematice în ultimii ani.

Ce este, de fapt, Amendamentul 25

Amendamentul 25 la Constituția Statelor Unite a fost adoptat în 1967 și stabilește regulile de succesiune în cazul în care președintele sau vicepreședintele nu își mai pot exercita funcția.

Pe lângă situațiile de vacantare a funcției, amendamentul permite și transferul voluntar al puterii către vicepreședinte, în cazul în care președintele declară că nu își poate îndeplini atribuțiile.

Cea mai discutată parte este secțiunea a patra, care permite vicepreședintelui și majorității Cabinetului — sau unui alt organism desemnat de Congres — să declare că președintele este „incapabil să își exercite atribuțiile”.

În acest caz, vicepreședintele devine președinte interimar.

Președintele poate contesta decizia și își poate relua atribuțiile dacă transmite o declarație oficială că nu există nicio incapacitate. Totuși, dacă vicepreședintele și majoritatea Cabinetului insistă în termen de patru zile că problema persistă, situația rămâne neschimbată.

În final, Congresul poate decide soarta președintelui printr-un vot de două treimi în ambele camere, ceea ce ar putea duce la înlăturarea sa definitivă.

Este posibil să fie aplicat împotriva lui Trump?

Deși, teoretic, mecanismul ar putea fi declanșat, experții spun că în practică este extrem de puțin probabil.

Vicepreședintele JD Vance și majoritatea Cabinetului sunt aliați politici ai lui Trump, iar conducerea republicană din Congres îl susține în mare parte.

Mai mult, specialiștii în drept constituțional subliniază că Amendamentul 25 nu este conceput ca un instrument de sancționare politică, ci pentru situații de incapacitate fizică sau psihică reală.

Un profesor de drept a explicat că această prevedere nu a fost gândită pentru a sancționa decizii controversate sau nepopulare ale unui președinte.

Întrebați despre apelurile democraților, reprezentanții Casei Albe au transmis că președintele își continuă agenda politică și că a fost ales de milioane de americani pentru a-și pune în aplicare programul.

Cum a apărut Amendamentul 25

Ideea unui mecanism clar pentru situațiile în care un președinte devine incapabil a câștigat teren după asasinarea lui John F. Kennedy în 1963.

Ulterior, dezbaterile din Congres au dus la adoptarea Amendamentului 25 în 1967, după ce fusese ratificat de suficiente state.

Unul dintre autorii principali ai amendamentului a explicat că intenția a fost să acopere atât incapacitatea fizică, cât și cea mentală, dar formularea a fost lăsată intenționat largă, pentru a acoperi situații imprevizibile.

Un mecanism rar folosit

Chiar dacă există în Constituție, Amendamentul 25 este considerat un instrument cu prag politic foarte ridicat.

Pentru a fi aplicat complet, ar fi nevoie de acordul vicepreședintelui, al majorității Cabinetului și, în final, de o majoritate calificată în Congres — ceea ce îl face dificil de utilizat în practică.

De aceea, deși este invocat frecvent în dezbateri politice, rămâne în mare parte un mecanism teoretic, rar aplicabil în realitatea politică americană.