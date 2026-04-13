Ce lecție are de învățat SUA după alegerile din Ungaria. Zuckerman: „Propagandiștii care împing linia Moscovei sunt un pericol mondial”

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a declarat, la Antena 3 CNN, că SUA au o lecție prețioasă de învățat după rezultatul alegerilor din Ungaria: să înțeleagă că propagandiștii, inclusiv cei americani, care împing linia Moscovei reprezintă „un pericol mondial”. De asemenea, diplomatul a adăugat că Donald Trump îl va suna astăzi sau mâine pe Peter Magyar și îl va felicita pentru victoria din alegeri.

După victoria zdrobitoare a Tisza în alegerile din Ungaria, fostul ambasador Adrian Zuckerman a declarat că „poporul maghiar a transmis un mesaj puternic nu numai propriilor lideri, ci și Europei, Americii și Moscovei însăși: democrația contează în continuare, iar alegătorii sunt dispuși să o apere”.

În continuare, diplomatul a arătat că Ungaria se alătură României și Republicii Moldova în rândul țărilor care au respins „ categoric candidații aliniați cu Kremlinul” și au ales să-și păstreze orientarea euro-atlantică



„România a respins categoric candidații aliniați cu Kremlinul și și-a păstrat orientarea democratică și euro-atlantică. Moldova a urmat, în ciuda presiunilor intense și a interferențelor susținute, votând în mod covârșitor în favoarea suveranității, reformei și responsabilității democratice. Acestea nu au fost competiții geopolitice abstracte; au fost alegeri naționale făcute în condiții economice și politice reale. Acum şi Ungaria s-a alăturat”, a spus Zuckerman.

În alegerile din Ungaria, SUA au avut un candidat preferat. Donald Trump nu a făcut un secret din susținerea sa pentru Viktor Orban, a vorbit chiar la un miting de campanie al Fidesz. De asemenea, președintele SUA l-a trimis pe vicepreședintele JD Vance cu câteva zile înainte de scrutin să îl sprijine public pe Orban. Întrebat cum ar trebui să se raporteze acum la victoria lui Peter Magyar, Adrian Zuckermen a spus că SUA au de învățat o lecție: aceea de a nu mai asculta de propagandiștii Moscovei.

„Eu cred că America o să susțină noul premier, o să susțină democrația și eu sper că acest lucru o să facă mulți din guvern să se uite din nou la propagandiștii care din păcate fac zgomot nu numai în Europa, în țările estice, ci peste tot, dar și propagandiștii americani ca Tucker Carlson, Alex Jones, Jackson Hinkle, ca mulți care nu spun adevărul despre țări ca România, Ungaria, Moldova și împing înainte linia Moscovei. E un pericol mondial și eu sper că evenimentele de ieri o să facă lumea să se uite cu ochi mult mai clari la ce spun acești oameni și să nu mai fie luați în seamă”, a spus fostul ambasador al SUA la Antena 3 CNN.

Donald Trump nu a comentat rezultatul alegerilor din Ungaria. Întrebat despre victoria lui Magyar, președintele american a întors spatele jurnaliștilor și a plecat. De asemenea, Magyar a spus că nu a fost sunat de liderul de la Casa Albă.

„Eu sunt sigur și sper că președintele Trumpe o să îl sune și o să îl felicite pe noul premier. Un pic eu cred că președintele e ocupat cu ce se întâmplă în Iran acum, dar mai târziu azi sau mâine, președintele Trump o să sune și o să îl felicite”, a spus Zuckerman.

După alegerile de duminică, partidul Tisza (condus de Peter Magyar) a obținut 138 din totalul de 199 de mandate în parlamentul de la Budapesta. Partidul Fidesz (condus de Viktor Orban) deține acum 55 de mandate, iar pe locul trei se situează Partidul Patria Noastră (de extremă dreapta), care a obținut 6 mandate.