Ce se întâmplă acum cu nava iraniană Touska. Momentul în care pușcașii marini coboară în rapel pe punte, în timpul nopții

2 minute de citit Publicat la 10:32 20 Apr 2026 Modificat la 10:32 20 Apr 2026

Armata americană a tras duminică asupra unei nave de marfă sub pavilion iranian, M/V Touska, și a confiscat-o după ce aceasta a încercat să spargă blocada impusă de SUA porturilor iraniene, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

Ce se va întâmpla acum cu nava?

Experții navali spun că Touska va fi dusă într-o zonă de ancoraj sau într-un port pentru a fi inspectată.

După finalizarea inspecției și stabilirea naturii încărcăturii, spun ei, nava ar putea deveni în cele din urmă proprietatea guvernului american, în calitate de „captură de război”.

„Potrivit legilor războiului naval, poți confisca o navă în astfel de circumstanțe, dacă a încercat să spargă o blocadă”, a declarat pentru CNN Jennifer Parker, expert asociat la Lowy Institute și fost ofițer al marinei australiene.

Potrivit datelor MarineTraffic, Touska a făcut în ultimii ani curse între orașul chinez Zhuhai și diverse porturi iraniene și se afla sub sancțiuni încă din 2018.

MarineTraffic a precizat că Touska era „încărcată”, fără să specifice însă exact ce transporta.

Dacă Washingtonul „alege să o păstreze pe termen lung, atunci ar trebui să treacă printr-o instanță specială pentru capturi maritime, care ar trebui înființată”, a spus Parker.

„Poate fi tratată ca «pradă de război»”, la fel ca orice combatant inamic sau material confiscat de la un adversar în cursul unui conflict armat, a declarat Carl Schuster, fost căpitan în marina SUA și analist stabilit în Hawaii.

În ceea ce privește soarta echipajului de la bordul Touska, aceasta va depinde de naționalitatea marinarilor, a spus Parker.

„Dacă este vorba despre marinari indieni sau filipinezi, bănuiesc că echipajul va fi pur și simplu debarcat de pe navă și repatriat.”

Dacă membrii echipajului sunt iranieni, aceștia ar putea fi reținuți, iar dacă la bord se află membri ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, ei ar putea fi tratați ca prizonieri de război, a spus Parker.

Dacă Touska transporta arme sau echipamente militare pentru Iran, este foarte probabil ca echipajul să fie reținut, a adăugat ea.

CNN a solicitat CENTCOM un punct de vedere privind naționalitatea echipajului și statutul navei.

Imagini filmate noaptea cu pușcași marini de pe USS Tripoli în timp ce urcă la bordul navei Touska

Comandamentul Central al SUA a făcut publice imagini filmate noaptea cu pușcașii marini americani de pe USS Tripoli apropiindu-se de nava Touska, sub pavilion iranian, care a fost confiscată duminică în Golful Oman.

Videoclipul arată elicoptere care zboară deasupra navei de marfă, în timp ce o persoană coboară cu ajutorul unei frânghii.

Pușcașii marini au urcat la bordul navei Touska duminică, după ce distrugătorul cu rachete ghidate USS Spruance a dezactivat sistemul de propulsie al navei atunci când aceasta „nu s-a conformat avertismentelor repetate din partea forțelor americane pe o perioadă de șase ore”, a adăugat Centcom.

Nava Tripoli a transportat luna trecută Unitatea Expediționară a Pușcașilor Marini (MEU) 31, o forță de răspuns rapid formată din 2.200 de oameni, cu sediul în Okinawa, în Orientul Mijlociu pentru a se alătura conflictului.