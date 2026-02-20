Ce se întâmplă cu miliardele de dolari din taxele vamale deja plătite către SUA, după anularea lor. „Vor exista mai multe litigii”

„Curtea nu spune nimic astăzi despre dacă și, dacă da, cum ar trebui Guvernul să procedeze pentru a returna miliardele de dolari pe care le-a colectat de la importatori”, a scris Kavanaugh, adăugând că „rambursările de miliarde de dolari ar avea consecințe semnificative pentru Trezoreria SUA”.

Acesta este un punct pe care președintele și alți înalți oficiali economici l-au menționat în repetate rânduri în perioada premergătoare deciziei instanței. Într-o postare pe Truth Social luna trecută, Trump a avertizat că eliminarea tarifelor ar putea obliga SUA să ramburseze „sute de miliarde de dolari”, potențial „trilioane” dacă se iau în considerare investițiile aferente, numind un astfel de scenariu „o harababură totală”, fiind „aproape imposibil de plătit” toate rambursările.

Experții în comerț și vamă sunt de acord că orice potențial proces de rambursare va fi un „coșmar” logistic atât pentru guvernul federal, cât și pentru companiile care solicită despăgubiri.

„Presupun că oamenii lui Trump se vor opune ideii de rambursare, iar acesta va fi următorul lucru care va ajunge în instanță. Vor exista mai multe litigii”, a declarat Wilbur Ross, secretarul Comerțului al lui Trump.

„Acest lucru ar crea o povară deosebit de nedreaptă pentru importatorii mai mici”, a declarat Scott Lincicome, vicepreședinte de economie generală la Institutul libertarian Cato, menționând că aceștia „nu au resursele necesare pentru a soluționa cererile de rambursare a tarifelor”.

Departamentul de Justiție și părțile implicate în litigiul tarifar au solicitat deja Curții de Comerț Internațional să înființeze un comitet director pentru a coordona cele peste 1.000 de cazuri legate de rambursări aflate în prezent pe rol, un pas obișnuit în litigiile comerciale ample și complexe.

În documentele depuse la instanță, Departamentul de Justiție a recunoscut că, dacă tarifele sunt declarate ilegale, importatorii ar avea probabil dreptul la rambursări, pe care CBP le-ar procesa, în principal prin intermediul sistemului său Automated Commercial Environment, pe măsură ce agenția trece la plăți complet electronice pentru rambursări.

„Vama instituie un proces prin care importatorii pot colecta rambursări. Aceste rambursări vor fi procesate în timp, astfel încât importatorii să nu aibă parte de un profit neașteptat și peste noapte. Cu toate acestea, clienții lor care nu au negociat independent rambursările tarifare ar putea rămâne fără nicio cale de atac”, a declarat Nazak Nikakhtar, care a lucrat pe probleme comerciale la Departamentul Comerțului în timpul primei administrații Trump și este acum partener la firma de avocatură Wiley Rein.

Grupurile din industrie fac deja presiuni asupra administrației Trump pentru a emite rapid rambursări.

„Avem încredere în capacitatea Vamei și Protecției Frontierelor (CBP) de a acționa rapid și de a oferi îndrumări clare companiilor americane cu privire la modul de obținere a rambursărilor pentru tarifele vamale colectate ilegal”, a declarat Steve Lamar, președintele Asociației Americane de Îmbrăcăminte și Încălțăminte.