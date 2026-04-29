Ce sunt rafinăriile "ceainice” din China și cum alimentează cu bani mașinăria de război a Iranului. SUA anunță noi sancțiuni

Publicat la 08:34 29 Apr 2026 Modificat la 08:34 29 Apr 2026

China achiziționează aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Trezoreria SUA a avertizat marți instituțiile financiare că s-ar putea confrunta cu sancțiuni dacă se angajează în tranzacții cu rafinării chineze care procesează petrol iranian, potrivit cnbc.

Trezoreria a îndemnat instituțiile financiare într-un comunicat să evite facilitarea tranzacțiilor care implică rafinării independente chineze, așa numitele rafinării "ceainice" care importă petrol iranian, deoarece astfel de tranzacții le-ar putea expune la sancțiuni.

China achiziționează aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului, a menționat Trezoreria, rafinăriile independente reprezentând majoritatea acestor importuri.

„De aceste venituri beneficiază în cele din urmă regimul iranian, programele sale de armament și armata sa. Unele rafinării chineze au folosit sistemul financiar american pentru a efectua tranzacții în dolari și a achiziționa bunuri americane”, a adăugat Trezoreria.

De asemenea, a cerut instituțiilor să „efectueze o diligență sporită” cu privire la tranzacțiile care implică rafinării cu sediul în China, în special cele din provincia Shandong, și alte entități cu sediul în Asia și Orientul Mijlociu implicate în lanțul de aprovizionare cu petrol al Iranului către China.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a scris pe X că Trezoreria „va continua să exercite presiune maximă și orice persoană, navă sau entitate care facilitează fluxurile ilicite către Teheran riscă să fie expusă sancțiunilor SUA”.

Bessent a declarat că principalul terminal de export al Iranului de pe Insula Kharg „se apropie în curând de capacitatea de stocare”, ceea ce ar putea forța Teheranul să reducă producția și să piardă aproximativ 170 de milioane de dolari din venituri zilnice.

Această mișcare vine în contextul în care Washingtonul își propune să întrerupă fluxurile de venituri către Iran, ca parte a unei campanii de „presiune maximă” impuse de președintele american Donald Trump în februarie, cu câteva săptămâni înainte de începerea războiului cu Iranul.

Cum sunt evitate sancțiunile prin intermediul "flotei din umbră"

Săptămâna trecută, SUA au sancționat una dintre cele mai mari rafinării din China, rafinăria Hengli Petrochemical (Dalian), descriind-o ca fiind unul dintre cei mai mari clienți de țiței și produse petroliere ai Iranului.

Alte patru rafinării au fost, de asemenea, sancționate. Trezoreria a extins, de asemenea, rețeaua pentru a include operatorii de terminale portuare din provincia Shandong și furnizorii de servicii logistice legați de transporturile de petrol iranian.

Țițeiul iranian este de obicei transportat către rafinăriile chinezești folosind o „flotă din umbră” de petroliere, nave sancționate care manipulează datele de localizare pentru a evita detectarea.

Multe transporturi implică transferuri multiple de la o navă la alta, uneori folosind nave casate care nu mai sunt în funcțiune oficial, adesea în Golful Persic sau Strâmtoarea Malacca, pentru a le ascunde originile.

În unele cazuri, petrolul iranian este amestecat cu provizii din alte țări sau reetichetat cu documente falsificate pentru a-și ascunde și mai mult originile, cel mai frecvent cunoscut sub numele de „amestec malaezian””, a declarat Trezoreria.

Avertismentul vine cu mai puțin de o lună înainte de o vizită planificată a lui Trump la Beijing, unde se așteaptă să fie discutate despre comerț și investiții.

Săptămâna trecută, în timpul unei întâlniri cu ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat că Beijingul se opune „abuzului de forță și sancțiunilor unilaterale ilegale”.

Washingtonul și Teheranul respectă în prezent un armistițiu pe termen nelimitat anunțat de Trump, deși tensiunile rămân ridicate. Iranul nu a redeschis încă Strâmtoarea Ormuz, în timp ce SUA și-au menținut blocada porturilor iraniene.