Cel mai bogat rege din Africa critică dur Spania pe tema migrației, în timp ce regele Felipe VI face o vizită istorică la Ceuta

Regele Marocului, Mohammed VI, și Regele Felipe VI al Spaniei, în 2019, la Rabat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Regele Marocului, Mohammed VI, a contestat abordarea Spaniei în privința migrației, declarând că cooperarea bilaterală și-a atins limitele. Declarația a fost făcută cu doar câteva zile înainte ca regele Felipe VI și regina Letizia să viziteze enclava spaniolă Ceuta, unde zeci de mii de migranți au trecut din Maroc în luna iulie.

Monarhul marocan a afirmat vineri că eforturile țării sale de a limita migrația neregulamentară au produs rezultate concrete, dar a susținut că modelul actual de cooperare cu Spania nu mai este suficient pentru a face față crizelor recurente, potrivit Business Insider Africa.

Prima vizită a unui monarh spaniol în cele două enclave nord-africane, din 2007

Declarațiile sale vin în contextul în care monarhul spaniol Felipe VI și regina Letizia vor vizita Ceuta marți, înainte de a călători la Melilla în ziua următoare.

Aceasta va fi prima vizită a unui monarh spaniol în cele două enclave nord-africane din 2007, pe fondul tensiunilor de lungă durată provocate de revendicările Marocului asupra acestor teritorii.

Peste 70.000 de persoane au trecut din Maroc în Ceuta la sfârșitul lunii iulie, declanșând o criză majoră a migrației. Deși majoritatea s-au întors ulterior în Maroc, mii de persoane au rămas în enclavă, punând presiune asupra centrelor de primire și alimentând tensiunile politice din Spania.

Între timp, poliția spaniolă a desființat mai multe așezări improvizate în care locuiau migranți. Potrivit publicației Africa News, operațiunea a început duminică dimineață devreme pe esplanada El Guano, unde sute de migranți trăiau în adăposturi improvizate.

Peste 350 de polițiști au fost mobilizați, iar migranții au fost transportați cu autobuzele la centre de primire pentru înregistrare și procesare, în timp ce echipele de salubrizare curățau zona. Unii dintre ei au fugit pe dealurile din apropiere pentru a evita să fie reținuți.

Marocul cere un nou parteneriat în domeniul migrației

În discursul susținut vineri în fața parlamentului, Mohammed VI a criticat prevederile legislației spaniole și deciziile instanțelor judecătorești, despre care a spus că împiedică cooperarea, în special eforturile de repatriere a minorilor neînsoțiți și a persoanelor ale căror cereri de azil sunt considerate nefondate de către Maroc.

Regele a respins, de asemenea, orice sugestie potrivit căreia relația Marocului cu Spania ar putea fi dictată prin presiuni sau amenințări, descriind parteneriatul drept o alegere suverană.

Marocul a negat acuzațiile potrivit cărora controalele sale la frontieră ar fi eșuat în mod deliberat în timpul afluxului de migranți din iulie. Autoritățile marocane au pus trecerile frontierei pe seama dezinformării de pe rețelele sociale, a traficanților de persoane și a modului în care a fost interpretată o hotărâre judecătorească din Spania.

Disputa are loc în ciuda îmbunătățirii relațiilor dintre cele două țări, după ce Spania a susținut, în 2022, planul Marocului privind autonomia Saharei Occidentale. Cele două state rămân parteneri importanți în domeniul migrației și securității, însă cea mai recentă criză a pus această relație la încercare.

Mohammed VI a declarat că Marocul va propune un nou cadru de cooperare, bazat pe dezvoltare comună, competitivitate economică și stabilitate regională.